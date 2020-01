Compositions prévues: Real Madrid vs Atletico de Madrid, finale de la Supercoupe d’Espagne 2020

Le Real Madrid affronte l’Atletico de Madrid pour la deuxième fois cette saison, cette fois en finale de la Supercoupe d’Espagne 2020. Bien que ce soit sans doute le tournoi le moins important de la saison, le Real Madrid pourrait également utiliser ce jeu pour faire une déclaration et prouver qu’il est plus que prêt à concourir pour les trois titres cette année. Sans Bale et Benzema, l’entraîneur Zidane devrait commencer le même milieu de terrain de cinq hommes qu’il a déployé contre Valence.

Le Real Madrid a prédit le XI: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Isco, Jovic.

L’Atletico de Madrid a prédit XI: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Correa, Herrera, Partey, Saúl; Morata, Félix

Ce jeu offre à Luka Jovic une autre occasion de gagner en confiance et en élan. L’attaquant a été décent quand on lui en a donné l’occasion, mais il n’a pas encore fait un gros impact en termes de score. Dans le même temps, Isco tentera de maintenir sa bonne forme.

COMMENT REGARDER, STREAM SPANISH SUPERCUP FINAL

Date: 01/08/2020

Temps: 20h00 CEST, 12h00 HNE.

Lieu: Stade King Abdullah Yeda, Arabie saoudite.

Télévision disponible: ESPN Deportes (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne).

Streaming disponible: ESPN Deportes + (États-Unis).

Gérer Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.