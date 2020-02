Compositions prévues: Real Madrid vs Manchester City, 2020 Champions League

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a une décision intéressante devant lui maintenant qu’Eden Hazard n’est pas disponible après s’être blessé au pied lors du match de samedi dernier contre Levante. La formation madrilène avec Hazard aurait probablement été un 4-4-2 avec la star belge et Benzema en tête de l’offensive et Casemiro, Kroos, Modric et Valverde au milieu de terrain. Maintenant, Zidane a différents choix.

Zidane pourrait commencer Gareth Bale à remplacer Hazard dans ce 4-4-2, mais le Gallois n’a pas été impressionnant depuis longtemps et franchement, il y a d’autres joueurs qui méritent une chance de figurer plus que lui. Vinicius et Isco me viennent à l’esprit mais aucun d’entre eux ne semble apte à jouer aux côtés de Benzema dans cette formation, le système de Madrid devrait donc changer.

Le Real Madrid a prédit le XI: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Isco, Benzema.

Manchester City prédit le XI: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy, Rodri, De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero.

En fin de compte, il est probable que Zidane décide de remplir le milieu de terrain et d’utiliser une formation 4-5-1 qui a bien fonctionné en Supercoupe d’Espagne et pourrait être une bonne idée contre le style de possession de Manchester City.

Date: 26/02/2020

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: TNT (USA), TUDN (USA), Movistar Liga Campeones (Espagne)

Streaming disponible: Regarder TNT (USA), Fubo.TV (États-Unis).

