“Compte en attente avec eux. Sur les séries éliminatoires …”

SORRENTO (NA). la Gravina est la prochaine étape du Sorrento par monsieur Maiuri, les rossoneri se dirigent rapidement vers un placement en séries éliminatoires qu’ils méritent sur le terrain. En vue du match contre le Gialloblè, le milieu de terrain est intervenu Roberto De Rosa, un élément précieux pour le club de la péninsule.

«Capitaine en l’absence de Gargiulo? Ce fut un grand honneur et un plaisir, une responsabilité qui m’a donné plus de stimuli et pour cela je remercie l’entraîneur. A Francavilla, nous avons défié une bonne équipe, nous étions bons pour ne pas encaisser de but et ainsi conquérir le seizième résultat utile de suite. Dirigez-vous maintenant vers Gravina, avec qui nous avons un compte exceptionnel, en raison de l’élimination de la première étape. “

LES DERNIERS À BATTRE LES ROSSONERI

Sur les prochains adversaires: “Gravina a une équipe respectable, avec des joueurs du calibre de Santoro et Bozzi, ce dernier étant toujours prêt même lorsqu’il prend la relève du banc. Pour racheter la défaite du match aller, il faudra une belle performance, ils se défendent bien et ont une attaque meurtrière, mais en général je pense que nous partons sur un pied d’égalité. Devant nos fans, nous voulons atteindre un résultat positif, aussi pour échanger les deux points perdus la semaine dernière “.

HAUTE TÊTE, IL VEUT GAGNER ENCORE

Une défense de granit pour cultiver le placement en séries éliminatoires: «Nous ne pouvons être satisfaits que de la performance défensive, pendant la semaine où nous travaillons dur avec Monsieur Maiuri, nous écoutons ses directives et les résultats sont clairs. Nous vivons ce moment positif avec une grande sérénité, personne ne nous a rien donné et cette troisième place est plus que méritée. Nous ne sommes pas un conte de fées, ni moi ni mes compagnons ne nous sentons inférieurs aux joueurs de nos adversaires, le classement est le miroir du travail acharné que nous avons et faisons. La troisième place est donc légitimée par les performances sur le terrain, nous sommes parmi les premiers et nous nous battrons pour y rester ».