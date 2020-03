Compte le choc: «Toute l’Italie est une zone protégée, les voyages sont interdits. La Serie A suspendue jusqu’au 3 avril ‘| Primapagina

Du premier foyer de Codogno au reste de notre pays: Giuseppe Conte a communiqué que toute la péninsule est une zone rouge. Ce sont les mots du premier lors de la conférence de presse: «Nous avons pris une nouvelle décision comme gouvernement, sur une hypothèse: nous sommes bien conscients de la difficulté de changer nos habitudes, je le vis moi-même. Je comprends les familles, les jeunes qui vont dans les centres commerciaux, faire le plein de bars, prendre l’apéritif. Ce sont des habitudes qui peuvent raisonnablement être modifiées et adaptées à nos besoins au fil du temps. Mais il n’y a pas de temps, les infections augmentent, même les personnes en soins intensifs et même les personnes décédées. À nos proches va notre proximité, du gouvernement. Nos habitudes doivent être changées maintenant, nous devons tous renoncer à quelque chose pour le bien de l’Italie, et je parle de nos proches, de nos parents, de nos grands-parents. Et nous devons le faire immédiatement, tous ensemble. C’est pourquoi j’ai décidé de prendre des mesures encore plus fortes et plus strictes, pour pouvoir contenir l’avancée du coronavirus et protéger la santé de nos concitoyens, en protégeant également d’autres intérêts. Mais si la santé des citoyens est un atout menacé, nous devons sacrifier quelque chose. Je suis sur le point de signer une mesure: je resterai chez moi, il n’y aura plus de zone rouge, zone 1 ou zone 2 de la péninsule, il y aura une zone protégée en Italie. Evitez les déplacements, sauf s’ils sont motivés: raisons de travail avérées, cas de nécessité ou pour des raisons de santé. Nous ajoutons également une interdiction des rassemblements en plein air dans des lieux ouverts au public “

TOUS LES ARRÊTS EN ITALIE – “Je suis obligé d’intervenir de manière encore plus décisive pour nous protéger tous et les personnes les plus fragiles. Chacun doit faire sa part: pour cette raison, les règles établies pour la Lombardie et l’Italie du Nord s’appliqueront dans toute la péninsule”

STOP SERIES – “Il n’y a aucune raison pour que les événements sportifs se poursuivent, je pense au championnat de football. Tout le monde, même les fans, doivent en prendre note. Nous n’autoriserons même pas l’utilisation des gymnases. Tout entrera en vigueur demain.”

L’ÉCOLE – Comme l’a expliqué le premier ministre, les activités éducatives seront également suspendues jusqu’au 3 avril. Le décret sera publié ce soir et entrera en vigueur demain matin.

PARLEZ DE MAIO – Luigi Di Maio, Ministre des Affaires étrangères, a déclaré avant la conférence d’Antonio Conte: “” La richesse de l’expérience qui nous donne également les données encourageantes de la zone rouge de Lodi, doit nous conduire à faire un sacrifice supplémentaire dans toute l’Italie. Nous pouvons vaincre le virus Mais maintenant, nous avons besoin de règles strictes partout. “