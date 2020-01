Compte tenu des difficultés à amener Paolo Guerrero, la direction de Boca a posé des questions sur Roger Martínez

Au cours des dernières heures, la négociation a été compliquée par Paolo Guerrero. Le Péruvien a toujours un contrat à l’Inter de Porto Alegre et doit réduire ses prétentions économiques pour atteindre le Xeneize.

Pour sa part, de Boca, ils doivent faire un grand investissement pour l’amener et la nouvelle direction a annoncé publiquement que l’économie du club n’était pas tout à fait correcte.

Face à cette situation, l’équipe de Juan Román Riquelme recherche d’autres alternatives et Un nom est apparu qui n’était dans les plans de personne: Roger Martínez.

“Roger est dans le plus grand club du Mexique avec un contrat en cours, mais veut retourner en Argentine. Je ne peux pas vous assurer que votre retour au pays est maintenant, mais vous en avez envie. Il y a eu des sondages à Boca, je ne peux pas en dire plus. Ce n’est pas la première fois que Boca manifeste son intérêt pour Roger. Pas étonnant car Boca est toujours à la recherche de joueurs de l’équipe nationale, qui connaissent le football argentin et ont été testés ici. Personne ne m’a appelé officiellement, mais il y a eu des enquêtes informelles“, a déclaré Fernando López, représentant du Colombien, en dialogue avec Comment allez-vous.

Dans le même esprit, l’agent a ajouté: “Je pense qu’étant donné une proposition, je la considérerais sérieusement. Vous ne dites jamais non à Boca. Il a un contrat de cinq ans au Mexique. La dynamique du football et du marché conduit parfois à des opportunités. Il n’est pas facile de rentrer en raison de la situation dans le pays. Mais les étrangers ont parfois du mal à interpréter ce qui se passe économiquement dans le pays“at-il ajouté.

Roger Martínez est l’une des grandes figures de l’Amérique latine, où marqué 17 buts et 11 passes décisives en 67 matchs. Il convient de noter que les anciens Racing et Aldosivi sont également visés par Inter Miami de MLS. Où va-t-il jouer?