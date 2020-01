Conclusions de la FA Cup sur West Ham, Solskjaer, Lo Celso, Minamino et …

1) Il existe une théorie – et elle a un certain poids – selon laquelle le fait de se préoccuper de la perte de magie de la FA Cup est devenu une prophétie auto-réalisatrice. Plus les gens dans le jeu gémissent publiquement sur ce qu’ils considèrent comme un déclin lamentable, plus ils aident à ce déclin. Si tous ceux qui prétendaient se soucier profondément de la compétition parlaient de leurs bons points plutôt que de souligner les mauvais, la FA Cup pourrait bien être considérée comme étant en bien meilleure santé.

Mais il est probablement allé trop loin maintenant. Après que Pep Guardiola et Jurgen Klopp, sûrement les deux managers les plus influents sur le plan culturel du football anglais, se soient exprimés sur la nécessité du changement, d’autres ont emboîté le pas. Samedi, le manager de Brentford, Thomas Frank, a exprimé son soulagement que son club ne soit pas confronté à une rediffusion après avoir été éliminé par Leicester City et Karl Robinson d’Oxford United a admis qu’il aurait préféré ne pas affronter Newcastle United à nouveau. Il n’y a aucune suggestion que Brentford a facilement évité un autre match (leur assaut tardif sur le but de Leicester suggérait le contraire), mais c’est toujours un mauvais coup d’oeil pour la FA Cup d’avoir des managers – ceux de la ligue inférieure, pas moins – haussant les épaules après une défaite.

Vous pouvez voir le point de Frank. Comme avec Sabri Lamouchi après la défaite de Nottingham Forest contre Chelsea au troisième tour, ces deux directeurs de championnat ne seront pas jugés sur leur performance dans les coupes nationales mais sur leur capacité à emmener leurs clubs en Premier League. Pourquoi mettriez-vous cela en danger en prolongeant votre séjour dans une compétition que vous avez peu de chances de gagner, compte tenu de la richesse des ressources de ces clubs au sommet de la chaîne alimentaire?

Mais quand chaque manager pousse au changement, cela devient beaucoup plus probable. Personnellement, je préférerais que la Coupe EFL soit supprimée que la Coupe FA adaptée pour répondre aux préférences des plus grands clubs, mais le danger de faire quelque chose d’aussi important est que cela ouvre la porte à l’expansion de la Ligue des champions et à une autre ponction d’argent de ceux qui ont déjà jouir d’une telle domination financière.

2) La nouvelle cause de la FA Cup celebre semble être l’abolition des replays. Gary Lineker a coupé un flak pour aérer sa vue, mais il est juste de dire qu’il a beaucoup de managers de son côté.

La FA Cup se voit attribuer des créneaux horaires qui permettent aux matchs de championnat d’être installés autour d’eux, mais il ne fait aucun doute que les rediffusions causent des maux de tête aux équipes qui participent à la compétition européenne ou au cycle implacable de la Ligue de football du mardi au samedi.

Le problème avec la suppression des rediffusions est qu’il punit les petits clubs, qui manqueraient les ressources financières vitales qui leur sont offertes par les revenus des billets. La proposition d’abandonner les rediffusions à partir du quatrième tour atténue largement les clubs n’appartenant pas à la ligue, mais il est inhabituel que la Ligue 2 ne soit pas représentée au quatrième tour et ils pourraient certainement faire avec l’argent supplémentaire grâce aux inégalités qui existent. au sein du football anglais.

La réponse, si les rediffusions vont vraiment devenir une histoire, est que la Football Association n’accepte la proposition que si la répartition des revenus des billets est également modifiée. Cela pourrait se faire en deux étapes: 1) Toute équipe d’une division inférieure tirée à domicile contre une équipe d’une division supérieure peut choisir de jouer l’égalité au domicile de l’opposition, si elle le souhaite. 2) Tous les revenus des billets pour les matches de la FA Cup sont partagés 50/50 si les deux équipes sont dans la même division, 25/75 s’il y a une division entre elles et 0/100 s’il y a deux divisions ou plus entre elles.

3) De l’adversité vient l’opportunité. Les supporters de Leicester City et Brendan Rodgers auront poussé un énorme soupir de soulagement lorsqu’ils ont appris que la blessure de Jamie Vardy n’était pas aussi grave que tout le monde le craignait. Il pourrait même être en forme pour le match retour de la demi-finale de la Coupe EFL de Leicester contre Aston Villa en milieu de semaine, et commencera si possible.

Mais Kelechi Iheanacho mérite un grand crédit pour comment il est entré dans la brèche, cependant temporairement. Il est devenu une figure de plaisanterie à Leicester pour sa sécheresse de buteur, mais il a maintenant marqué sept buts en 12 apparitions cette saison. Le vainqueur contre Brentford est venu après sa course de décrochement de match pour mériter un penalty contre West Ham mercredi.

Il n’est pas facile d’être un attaquant remplaçant derrière une figure de proue aussi évidente. La réalité désagréable est qu’aucun partisan de Leicester ne veut voir Iheanacho commencer comme l’avant-centre solitaire. Cela doit être un environnement assez débilitant pour qu’un joueur puisse travailler. Bon pour lui d’apprendre à faire face et à prospérer dans de telles circonstances.

4) Il y a une partie du soutien de West Ham qui pense que la relégation serait une bonne chose pour le club. Cela leur permettrait de passer par un nettoyage en profondeur qui impliquerait que les propriétaires se vendent, que l’équipe soit révisée, que l’équipe gagne des matchs et que le sombre smog soit levé.

Malheureusement, ce n’est pas toujours ainsi que cela fonctionne. Samedi fourni beaucoup de preuves cette relégation ne permettrait pas à West Ham de gagner des matchs au galop et de persuader les supporters de tomber amoureux à nouveau. Il y avait une solide équipe de West Ham battue, à domicile, par une équipe de West Brom de deuxième chaîne qui est en mauvaise forme dans le championnat. Plutôt que d’être confiant que West Ham s’épanouirait dans une piscine moins profonde, il est tout aussi probable qu’ils trouveraient un moyen de s’y noyer. Rappelez-vous Sunderland?

West Ham est maintenant proche du type de mutinerie qui a vu des invasions de terrain et la boîte des réalisateurs submergée contre Burnley en mars 2018. Les deux années qui ont suivi ont vu une succession de promesses de Davids Gold et Sullivan et Karren Brady, un éventail de puits -signifiant des managers et de nouvelles recrues mais peu de leadership précieux et donc aucune amélioration durable.

Si cela ne suffisait pas, les supporters sont obligés de regarder une équipe dirigée par David Moyes et de jouer au football turgescent 18 mois après qu’on leur ait dit que le club voulait quitter l’Écossais parce qu’il n’était pas le bon candidat pour les propriétaires. ‘ vision. Toutes les occasions qui ont été données à ces propriétaires de prouver leur propre compétence ont été perdues. Les fans ont le sentiment qu’on leur demande de payer la rançon d’un roi pour voir suffoquer quelque chose qu’ils aiment. Cela risque toujours de provoquer une frustration intense qui déborde de colère.

5) Il y a quelque chose à dire pour qu’un manager soit prêt à apporter des changements décisifs pour modifier le cours d’un match. Nous sommes plus susceptibles de critiquer un entraîneur pour ne pas être suffisamment proactif que pour être trop proactif.

Mais il doit arriver un moment où, plutôt que de féliciter un manager pour avoir effectué des remplacements précoces pour essayer de changer un match, vous vous demandez s’il serait préférable de faire la bonne sélection de l’équipe en premier lieu.

Mercredi dernier à Leicester, Moyes a effectué deux remplacements à la mi-temps après que West Ham avait été dominé en première mi-temps. Samedi, Moyes a effectué trois remplacements à la mi-temps après que West Ham avait été dominé en première période. Il a admis après le match qu’il aurait fait cinq avait des règles le permettaient. Cela ne veut pas dire grand-chose pour sa capacité à créer un plan de match logique qui convient à ses joueurs. Cela pourrait être une longue période de quatre mois pour West Ham.

6) La citation du week-end revient à Steve Bruce et son extraordinaire optimisme. Après que Newcastle avait fait match nul 0-0 avec Oxford United, il a remercié les 52 000 supporters qui avaient assisté au match.

«Nous avions une foule assez remarquable», a déclaré Bruce. “Et ma plus grande déception est que nous ne les avons pas renvoyés chez eux en ravissement.”

Étant donné que leur club appartient à un homme qui semble vouloir en étrangler toute la vie et la joie, étant donné que Newcastle n’a pas atteint le cinquième tour de la FA Cup depuis 2006 et que Newcastle est couru sur la base de la 17e place et une autre injection de revenus de diffusion est satisfaisante, je ne suis pas sûr que battre une équipe de League One à domicile provoquerait des «ravissements».

7) Karl Robinson a déjà eu deux tirs au championnat et sera déçu des deux expériences, mais il semble remarquable qu’il soit toujours du bon côté des 40. Maintenant dans son troisième passage à Oxford United et faisant à nouveau un excellent travail, Robinson vise à nouveau une promotion au deuxième niveau.

Ce week-end de la FA Cup n’a pas produit de chocs majeurs (avec des excuses présentées à Portsmouth et West Brom), mais le résultat remarquable est clairement le nul 0-0 d’Oxford à St James’s Park. Quiconque suppose qu’Oxford a défendu vigoureusement et a confirmé un résultat peut penser à nouveau. Bruce était redevable à Karl Darlow pour une série d’arrêts en seconde mi-temps.

Cela compte pour Robinson, car c’est sa vitrine. Si cela semble un peu irrespectueux à Oxford, leur ambition pourrait bien correspondre à celle du manager. Il doit y avoir un certain nombre de clubs dans le championnat dont les propriétaires pourraient considérer Robinson quand un changement doit être fait.

8) La rediffusion la plus amusante de la FA Cup aura lieu à St Andrew’s, où les propriétaires accueilleront les locataires après que les locataires ont hébergé les propriétaires devant une foule qui, encore une fois, sera divisée 50/50. Un match que personne n’a particulièrement voulu dans exactement les mêmes circonstances que celui qu’il vient de jouer.

Bien sûr, les règles doivent être les mêmes pour chaque match nul, mais ce match met en évidence la crise croissante de l’EFL. Birmingham City fait actuellement l’objet d’une enquête et pourrait subir une deuxième déduction de points en deux saisons, tandis que Coventry City joue à l’extérieur de sa propre maison pour la deuxième fois en raison d’une dispute entre leurs sombres propriétaires SISU et le rugby union club Wasps, qui possède désormais le Ricoh Arena.

Les supporters de Coventry City sont généralement reconnaissants à Birmingham City de leur avoir permis de partager leur stade, ce qui leur a permis de participer à la Ligue 1 cette saison, mais ce n’était pas un grand amour. Les fans de Coventry qui vont encore regarder leur club le font par soutien à l’infatigable et dépassant Mark Robins et au refus de renoncer à quelque chose qu’ils aiment malgré ceux qui en ont la charge éteindre toute bonne volonté il y a longtemps. Aucune ville ne mérite de perdre son équipe de football; aucun fan de football ne devrait être obligé d’appeler chez lui.

9) La prochaine fois qu’un manager sera critiqué pour avoir joué au football défensif et utilisé un bloc bas contre une équipe avec des ressources beaucoup plus importantes, tuant le spectacle des neutres comme s’ils avaient la responsabilité de garder les neutres à l’esprit, envisagez Tranmere Rovers contre Manchester United .

Tranmere a désespérément essayé d’être différent. Micky Mellon a demandé à son équipe d’appuyer très haut, cherchant peut-être à exploiter tout manque de confiance potentiel dans une équipe qui avait perdu à domicile contre Burnley en milieu de semaine. Mais vous ne pouvez pas simplement décider d’appuyer et de vous attendre à ce que cela fonctionne. Cette stratégie nécessite une grande organisation et préparation. Tranmere a serré les uns et les deux et a été si facilement distribué par les joueurs de United qu’ils ressemblaient à des écoliers jouant dans une équipe trois ans plus haut.

Lorsque le pressage ne fonctionne pas, il devient instantanément shambolique. Avec trop de joueurs capturés devant le ballon, United a trouvé des hectares d’espace dans la moitié de terrain de Tranmere et a profité des opportunités qui se sont présentées. Contrairement aux matchs récents, leur finition était excellente.

10) Au moment d’écrire ces lignes, je ne sais pas si quelqu’un est tombé dans le piège de croire que cette victoire prouve quoi que ce soit au sujet de l’aptitude d’Ole Gunnar Solskjaer à la tâche à accomplir. Mais j’espère vraiment, vraiment qu’ils ne l’ont pas fait et ne le font pas.

Tout le dimanche après-midi s’est avéré qu’aucun terrain ne peut être un niveleur entre deux équipes de ressources financières très différentes. United a un revenu annuel 139 fois plus élevé que celui de Tranmere. Leur signature record est Shaun Teale, qui a coûté 500 000 £ en 1995. Luke Shaw gagne plus que cela chaque mois.

La preuve de la capacité de Solskjaer à faire avancer United – et à être le manager le mieux placé pour le faire – ne peut jamais venir contre ces adversaires ni même dans ces compétitions. Cela n’a vraiment pas besoin d’être répété, n’est-ce pas?

11) Si l’on en croit les rapports, Tottenham passera la dernière semaine de la fenêtre de transfert cherche désespérément un nouvel attaquant. Tout autre élément représenterait une négligence, étant donné l’absence de Harry Kane et de quiconque pour le remplacer.

Son Heung-min est un excellent footballeur et avait besoin du regain de confiance que pourrait fournir le premier but contre Southampton. Mais il est beaucoup mieux dérivé de la gauche que d’être l’attaquant central, et n’est certainement pas l’homme cible que Jose Mourinho a toujours préféré utiliser.

Son peut jouer le rôle d’acte de soutien efficace pour un homme ciblé, mais la course de Lucas Moura à Tottenham a sûrement couru. Le Brésilien a donné toute sa valeur pour ses frais de transfert de 25 millions de livres sterling après que son triplé contre l’Ajax ait délivré une place en finale de la Ligue des champions, mais cette étonnante 45 minutes est devenue l’exception la plus frappante à la règle. Moura n’a pas la physionomie pour jouer en tant qu’avant-centre et Son est une option beaucoup plus cohérente à l’échelle. Une nouvelle arrivée cette semaine – Andrea Belotti, n’importe qui? – devrait le reléguer à l’option d’urgence sur le banc.

12) Après le match nul 1-1 à St Mary’s, Mourinho semblait blâmer Inter pour l’incertitude persistante quant à l’avenir de Christian Eriksen. Le Danois devrait quitter l’Angleterre pour un contrat permanent cette semaine, mais Mourinho était visiblement grincheux que la décision se prolonge depuis si longtemps. C’est un peu bizarre; L’Inter n’était pas obligé de faire une offre tôt dans la fenêtre et Mourinho n’était pas obligé de continuer à choisir Eriksen malgré tout.

Que Eriksen part ou non, Mourinho a déjà son remplaçant (quoique dans du papier d’emballage légèrement différent). Il y a très peu de joueurs de Tottenham qui se sont améliorés cette saison, mais Giovani Lo Celso est passé de l’option de banc à un ingrédient clé de la recette d’attaque des Spurs. L’Argentin montre qu’il est bien installé en Angleterre et a monté cinq plaqués de Southampton pour créer le premier match de Son.

“Je pense que le garçon gagne une décision, il rend la décision du club facile à exécuter”, a déclaré Mourinho à propos de cette clause d’achat automatique après le match. «Cela a été une évolution incroyable depuis mon arrivée. Avec moi au cours des deux premières semaines, il a compris ce que nous voulons – c’est un bon apprenant, un bon enfant. Je pense que par lui-même, il a décidé que le club allait exécuter l’option. »

L’un des piliers négligés du succès de Mourinho en tant que manager a été son utilisation d’un n ° 10 comme son influence créatrice (Deco à Porto, Mesut Ozil au Real Madrid, Cesc Fabregas à Chelsea), et il a maintenant des options dans son équipe de Tottenham pour créer un plan d’attaque excitant et vif; il y a un argument pour le construire autour de Lo Celso. Entre lui, Alli, Son et quel que soit l’attaquant qui pourrait arriver cette semaine, il y a de quoi alimenter une offre parmi les quatre premiers.

13) Alors qu’une carrière à Tottenham commence à s’épanouir, une autre tire à sa fin. Danny Rose est sûrement terminé, exclu de l’équipe pour le match nul. Il lui reste 18 mois sur son contrat, mais il devrait sûrement chercher un nouveau club cet été et pourrait bien être très heureux de le faire. Histoires d’un «joueur senior» à Tottenham fuite de rapports de problèmes avec les méthodes de formation de Mourinho, écrites par le même journaliste qui a déjà obtenu des exclusivités avec Rose, ne sont pas belles.

“Je ne sais pas. Pas blessé, ma décision », a déclaré Mourinho, interrogé sur l’absence de Rose. «Ma décision est basée sur la performance, et elle est basée sur mon analyse. Nous avons Ben Davies, arrière gauche blessé depuis longtemps, nous avons Danny.

“Nous avons Japhet qui n’est pas un arrière gauche mais qui est très solide et très concentré et il est difficile pour lui de faire une erreur même en jouant dans une position qui n’est pas la sienne, et Ryan est un jeune de 19 ans qui apprend comment défendre, et bien sûr son appétit naturel est d’être offensant. Nous avons quatre options et c’est ma décision. »

Mourinho pourrait bien insister sur le fait qu’il est un homme changé après un échec récent, mais nous pouvons supposer qu’il n’a pas soudainement décidé de souffrir avec joie ceux qu’il considère comme des idiots. Une fois que vous êtes hors du cercle restreint, vous pourriez tout aussi bien commencer à chercher un nouvel endroit où séjourner.

14) Je sais que les liens de la FA Cup ne sont pas uniquement choisis pour la couverture télévisée en raison du risque de bouleversement, je sais que le tirage au sort du quatrième tour de cette année n’a pas exactement provoqué une vague d’enthousiasme et je sais que l’action du samedi 15 h Ce n’est pas vraiment fantastique, mais celui qui a choisi Manchester City contre Fulham pour une couverture en direct devrait parler sérieusement. Personne ne veut regarder une procession à demi rythmée dans un stade de Premier League où même les supporters à l’extérieur ont eu du mal à susciter l’excitation.

15) Pour un aperçu de combien Klopp voulait éviter d’ajouter un jeu de plus à son calendrier, réfléchissez à sa réponse au rassemblement tardif de Shrewsbury. En tant que seule équipe de Premier League à avoir utilisé toutes ses substitutions cette saison, Liverpool n’est pas étranger à faire appel à son banc. Mais il n’a sûrement pas envisagé de devoir faire appel à Mohamed Salah et Roberto Firmino dans les 11 dernières minutes face à l’opposition de mi-table en League One.

Cela donne au moins à Takumi Minamino une autre occasion de s’acclimater à son nouveau rôle, à ses coéquipiers et à sa vie dans le Merseyside. Le mouvement de 25 ans était à nouveau impeccable – notamment pour l’ouvreur de Curtis Jones alors qu’il créait de l’espace en tirant les défenseurs hors de position – mais le reste n’est pas encore en place.

Il s’agit d’un territoire relativement nouveau pour Klopp. Ses précédentes signatures pour Anfield le 3 janvier concernaient soit l’avenir (Marko Grujic), soit le court terme (Steven Caulker), soit un départ immédiat garanti (Virgil van Dijk). Minamino ne correspond à aucune de ces factures et doit être nourri au goutte à goutte pendant qu’il apprend. Il devrait se tourner vers Andy Robertson et Fabinho pour la preuve qu’il faut du temps et de la patience pour s’adapter, mais aussi que Klopp sait ce qu’il fait.

16) Mais l’histoire appartient à Shrewsbury. La question de la suppression des rediffusions de la FA Cup est mise en perspective lorsqu’une équipe de troisième niveau sans victoire en championnat depuis plus d’un mois se mérite une visite au domicile des champions du monde et d’Europe.

Et garçon, l’ont-ils gagné. Jason Cummings était impitoyable. Josh Laurent était infatigable. Liverpool a été stupéfait par la joue pure et simple de quelqu’un qui leur tenait tête. Comme l’avait fait Klopp, ses joueurs “ont envoyé tant d’invitations à l’adversaire”.

Shrewsbury, contrairement à Tottenham et Manchester United, a rapidement répondu. Le voir comme un affrontement contre un mélange de jeunes de Liverpool et des blessures de retour comme vous le souhaitez; c’était une bien meilleure sélection que celle qui avait battu une forte équipe d’Everton au dernier tour. Bon pour eux.

Daniel Storey (conclusions 1-14) et bourreau de travail Matt Stead (conclusions 15-16)