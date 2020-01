Concurrence ou entreprise pour Alexis? Giroud arrive à l’Inter »Football Press

Mercredi 15 janvier 2020

L’avant-centre français a été acquis par l’Inter Milan à Chelsea en Premier League, avec l’intention de renforcer l’attaque de l’équipe dirigée par Antonio Conte. Olivier Giroud était déjà le partenaire d’Alexis Sánchez à Arsenal entre 2014 et 2018.

L’Inter Milan a bouclé son premier renforcement du marché hivernal européen, alors que la direction de «Neriazzurri» signait l’avant-centre français Olivier Giroud, qui arrive de Chelsea. L’attaquant de 33 ans vient renforcer l’attaque de l’équipe dirigée par Antonio Conte, où il doit rivaliser avec Romelu Lukaku, Lautaro Martínez et le Chilien Alexis Sánchez, entre autres.

Giroud était déjà coéquipier d’Alexis à Arsenal, où ils ont partagé le front entre 2014 et 2018, ayant de grandes performances qui les ont amenés à obtenir cinq titres avec les «Gunners».

En 2018, le «9» épineux est devenu champion du monde avec la sélection de la France lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, où il a commencé tout le tournoi, bien qu’il n’ait marqué aucun but.

La plus grande réussite au niveau du club a été obtenue avec Chelsea, où il a été couronné champion de l’UEFA Europa League 2018-2019 rien de plus que son ancien club, Arsenal. Dans cette édition, Giroud était le meilleur buteur avec 11 buts et en finale, il a marqué les «canons».

Avec une somme de 6,5 millions d’euros, l’Inter a repris les services du buteur français, qui n’a pas joué dans la saison en cours un rôle majeur dans l’équipe “Bleue” que dirige désormais Frank Lampard.