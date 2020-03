Conférence téléphonique de l’UEFA à Nyon, EURO 2020 à l’été 2021!

NYON. Dans ces heures, l’avenir de la Clubs européens et compétitions nationales, le conseil d’administration du UEFA a décidé de rencontrer les clubs pour comprendre quoi faire et comment procéder en cas de reprise plus ou moins imminente des activités.

12:58 – Il y a plusieurs nœuds à dénouer, à commencer par celui relatif à report de l’EURO 2020, sur lequel il semble y avoir convergence de consensus entre les différentes fédérations nationales. De toute évidence, il reste à décider si cela sera possible jouez-le entre novembre et décembre 2020 ou si vous devez tout reporter jusqu’en 2021.

13 – Deuxième point de discussion, le poursuite de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Dans le premier cas, les huitièmes de finale restent à conclure, puis il pourrait y avoir deux manches en compétition sèche jusqu’à la finale à Istanbul, une ville qui, entre autres, semble prête à accepter les étapes précédentes. Il en va de même pour la Ligue Europa, mais gardez un œil surHypothèse des quatre derniers après les quarts de finale.

13h10 – Le troisième nœud à défaire concerne plutôt une question très délicate, je termes des accords entre joueurs / entraîneurs et clubs qui, si la situation devait se poursuivre au-delà du 30 juin, nécessiterait un extension et réglementation extraordinaire ad hoc pour le moment. En outre, en ce qui concerne les clubs, l’idée commune est de mettre fin à toutes les compétitions nationales.

13h19 – Terminé la première des trois importantes vidéoconférences, selon les dernières rumeurs L’EURO 2020 devrait avoir lieu en juin 2021, l’hypothèse novembre 2020 est moins viable, date priorité aux compétitions nationales qui se terminerait d’ici l’été une fois l’urgence de Covid-19 résolue. Peu après 13 heures, cependant, une autre réunion a commencé, cette fois les Fédérations sont occupées, puis après 14 heures un exécutif extraordinaire devrait annoncer toutes les décisions prises. Dans tous les cas, il reste à voir comment la Ligue des Nations (prévue pour l’été 2021) et la première Coupe du Monde des clubs avec la nouvelle formule (organisée par la FIFA) seront gérées, en plus bien sûr du Championnat d’Europe féminin qui est prévu dans la même période. .