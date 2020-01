Confirmation de la sortie d’un vétéran de Man Utd alors que l’Inter Milan annonce sa signature

Date de publication: vendredi 17 janvier 2020 7:20

L’Inter Milan a officiellement confirmé la signature d’Ashley Young de Manchester United sur un accord jusqu’à la fin de la saison.

Young quitte United après huit saisons et demie à Old Trafford, au cours desquelles il a disputé 261 matchs avec 19 buts.

Young a remporté le titre de Premier League, ainsi que la FA Cup, la League Cup et l’Europa League une fois avec les Red Devils.

Il a été annoncé jeudi que l’Inter avait convenu d’un montant de 1,5 million d’euros avec United pour le transfert du latéral., qui s’est ensuite rendu à Milan pour un examen médical vendredi.

L’accord a maintenant été officialisé et officialisé par les deux clubs – qui font encore des affaires après qu’Alexis Sanchez et Romelu Lukaku ont tous deux fait la même chose cet été.

Young a signé un contrat de six mois à San Siro et a la possibilité de prolonger ce séjour d’une année supplémentaire si le joueur et le club sont satisfaits.

Il a sélectionné le maillot numéro 15 à l’Inter, où il devient le premier Anglais à représenter le club depuis Paul Ince, et seulement le troisième de l’histoire (Gerry Hitchens étant le premier).

Young a été remplacé comme capitaine de Manchester United par Harry Maguire.