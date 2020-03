CONFIRMÉ | La Liga MX se jouera à huis clos à partir de ce jour

La pandémie de coronavirus est en augmentation et l’une des nouvelles victimes est le football mexicain, puisque les matchs de Liga MX, Liga MX Femenil et Ascenso MX seront joués porte fermée.

Ce samedi à midi, la Liga MX a confirmé que les matchs de cette journée, qui se joueront du samedi au lundi, se joueront à huis clos, dont la «Young Classic» de Cruz Azul contre América et Chivas – Monterrey, sur recommandation de le secrétaire à la santé.

“Le LIGA MX / ASCENSO MX rapporte que, comme mesure de prévention et de prudence, le ministère de la Santé du gouvernement fédéral et la Ligue ont convenu que les matches du 10e jour des LIGA BBVA MX et LIGA BBVA MX Women, 8e jour du ASCENSO BBVA MX, ainsi que les tournois Basic Forces, se joueront à huis clos ».

“Nous continuerons de communiquer en permanence avec le ministère de la Santé pour donner suite à leurs recommandations et, bien sûr, des mesures de santé et de prévention continueront d’être mises en œuvre dans les stades pour les joueurs, le personnel du Club et les médias”, a indiqué Liga MX. .

Les seuls matchs de la 10e journée qui ont été joués avec le public dans les stades étaient ceux de Morelia vs Queretaro et Xolos vs Pachuca, disputés vendredi soir.