Confirmer que les résultats de Mbappé étaient négatifs et que le joueur n’a pas de coronavirus

Mbappé donne beaucoup à dire ces derniers jours, car il est malade avant un duel majeur contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Kylian est une partie importante de l’armement de l’équipe et tout indique qu’il ne sera pas présent pour tenter de retracer le score face aux Allemands.

Cependant, l’équipe de Bundesliga n’était pas la seule préoccupation du PSG, car la perte de Kylian a déclenché les alarmes dans l’équipe car les Français ne se sont pas entraînés pendant deux jours consécutifs et en France ont commencé à faire circuler des rumeurs selon lesquelles cela pourrait être porteur de coronavirus.

Ils confirment que Mbappé n’a PAS de coronavirus. Le footballeur était atteint d’angine de poitrine ces deux derniers jours, mais les examens étaient négatifs.

Selon le journal L’Equipe, le footballeur a déjà effectué les tests correspondants pour vérifier si Covid-19 était infecté et bien qu’au début ils aient signalé que les résultats prendraient un jour, la situation du jeune footballeur est évidemment déjà connue.

Les premières approches avec le corps médical assurent que le premier diagnostic était négatif et que Kylian n’a qu’une inflammation, une simple angine de poitrine. La peur a été de courte durée, mais le joueur se sent toujours très mal et sa présence contre le Borussia reste incertaine. Quoi qu’il en soit, connaissant le joueur et sa soif de gloire, cela ne devrait pas nous surprendre à jouer, même s’il bouillonne de fièvre.

