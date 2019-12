Congestion de l'appareil? Liverpool et City n'ont jamais été aussi faciles …

Envoyez vos mails festifs à theeditor@football365.com…

Congestion des appareilsBien que je ne sois jamais un grand fan du World Club, un problème est ressorti pour moi. Notre commentateur nous dit que Flamengo participait à son 84e match cette saison. Quatre-vingts quatre monstres! Une vérification rapide du wiki a suggéré 74 (non compris les matchs amicaux). Néanmoins, c'est au moins 7 de plus que Liverpool n'aurait pu jouer cette saison (sortie avant Carabao) – sauf les rediffusions.

Donc, à tous les directeurs de Premiership (et je veux dire à tous) – Klopp, Rodgers, Guardiola (en particulier Guardiola qui vient d'écrire à la Premier League pour dire son habituel remerciement sarcastique pour son calendrier de matches), surmontez-le. C'est facile. Vous avez même une pause de mi-hiver cette saison. À mon avis, la saison dure 42 semaines (je vous offre une luxueuse pause de 10 semaines en été). Cela permet de jouer à 84 jeux. Permettant de jouer 8 matchs internationaux sans importance, ce qui permet de jouer 76 matchs (2 par semaine).

Les trophées ne sont pas censés être faciles à gagner. C’est pourquoi le quadruple ne s’est pas produit. Mais cela va arriver parce que ça devient plus facile – la fin des rediffusions et permettre aux clubs européens d'entrer plus tard dans le CC. C'est la stupidité des compétitions. Un peu comme le système éducatif britannique.Garth Litmus

Mourinho n'a pas d'autres optionsWow, j’ai l’impression que Dave, Winchester n’est pas un fan de Mourinho et ne l’acceptera jamais comme notre patron.

J'aimerais savoir qui sont ces "joueurs bien évidemment supérieurs qui ne jouent pas dans le milieu de terrain central" dont il parle ?? Parce que d'après ce que je peux dire, il n'y en a pas qui correspondent aux méthodes tactiques de Mourinho qu'il aurait pu choisir à la place !!

S'il voulait dire Winks, Eriksen, Lo Celso – aucun de ceux-ci n'offrirait la protection défensive que Mourinho aime généralement au moins un de ses milieux de terrain.

S'il voulait parler de Skipp, c'est un appel audacieux pour dire qu'un jeune de 19 ans est "évidemment supérieur" à deux internationaux complets …

S'il voulait dire Ndombele, il devrait se rendre compte que le gars, bien que clairement talentueux des apparitions en camée qu'il a faites, vient juste de reprendre l'entraînement vendredi après une blessure et n'allait donc jamais jouer 90 minutes !!

Nos options de milieu de terrain, comme le constate Dave, sont conçues pour jouer le style de football de Poch, pas celui de Mourinho et ce n'est pas de sa faute étant donné qu'il n'a pas eu de fenêtre de transfert pour le rectifier / le changer !!!

Tous les managers se disent satisfaits de leur équipe. Il me semble que la dernière fois que Mourinho ne l’a pas fait, il a été accusé à juste titre de jeter ses joueurs sous le bus pour protéger sa propre réputation, il semble donc qu’il ne peut pas gagner de toute façon !!! De plus, si les clubs savent que vous cherchez désespérément des joueurs, ils vous en demanderont plus comme frais de transfert, donc minimiser votre besoin est certainement logique !!

En ce qui concerne le commentaire de Mikey, bien que je fasse confiance à Son, c'est un beau mec, il a raison de souligner que ses 3 cartons rouges à ce jour ont été pour des actes de pétulance après qu'il se soit senti mal / méprisé parce que le voyage de Gomes s'est produit après qu'il ait senti qu'il '' d été encrassé… Il a clairement une séquence en lui qui ne gère pas bien le revers / l'injustice perçue…Paul, Spurs (T.Wells)

Une mauvaise journée tout autourLe titre est-il un peu dramatique? Peut-être, mais au coup de sifflet final hier soir, j'avais tellement honte de ce qui s'était passé avec les gens qui représentaient le club.

Commençons par le racisme. Il sera déjà couvert par des gens bien plus informés et avec plus de perspicacité que moi mais c'est déplorable! Comment une section de fans, qui soutient un club qui a souffert d'antisémitisme dans le passé, peut-elle crier des abus racistes et penser que c'est acceptable? Cela me déconcerte vraiment de voir comment les gens peuvent penser que ce comportement est correct, surtout quand au prochain souffle, ils encourageront des gens comme Sissoko, Aurier, Sanchez, Son, etc., etc.

Ce qui m'a encore plus désespéré, c'est la réaction sur les réseaux sociaux. Oui, il y avait des fans des Spurs qui sont immédiatement arrivés à la conclusion que ces fans devaient être interdits et punis. Mais il y avait aussi des fans qui faisaient des excuses ou qui doutaient des affirmations:

* F ** k off, il est de Chelsea, ils sont le pire club pour ça, il joue pour un club raciste donc ne peut pas se plaindre. * Un autre millionnaire se plaint! * N'entendez jamais parler des abus racistes de la part des blancs, seuls les noirs se plaignent * Pourquoi personne d'autre ne l'a entendu hein? Juste lui, je doute que cela soit même arrivé.

Ce sont quelques-uns des commentaires que j'ai vus sur Facebook et lorsque les gens exprimaient un point de vue ou une explication différente, c'était soit abattu comme étant incorrect, commencé un match de scories abusif ou simplement ignoré.

Je ne sais pas quelle est la solution, peut-être si les joueurs de Chelsea et des Spurs affrontaient ensemble les racistes? Cela aurait envoyé un message puissant. Malgré la rivalité, nous sommes solidaires sur ce point. C'est plus important que le jeu lui-même.

Cet e-mail a été un peu trop long, alors je vais simplement dire deux choses sur le jeu actuel. Fils. Garçon stupide. Rouge défini. Un de mes amis m'avait envoyé un message juste avant l'incident et m'a dit qu'il n'aimait pas les Spurs, trop de joueurs de la maison *** et que Son y figurait. Je me suis disputé en disant "Fils, nah, bon joueur." Je mangeais mes mots 20 minutes plus tard. Rouge défini.

Et l'expérience Dier doit s'arrêter !! Si Mourinho veut un DM dédié, utilisez Skipp. Il va déjà mieux !!!Lancashire Spur

… J'espère que je ne suis pas trop tard pour faire la fête avec les retombées sur le jeu des Spurs, mais voici mes 2 centimes valent:

1) Le racisme. Quelle honte qu'il y ait un soulèvement dans ce type de comportement (partout dans le monde, semble-t-il). Je crois vraiment que ce sont principalement des gens très simples et peu instruits qui ont probablement été conditionnés par des générations avant eux. C’est très très simple. Nous sommes tous une race. Nous avons un cœur, des poumons et un cerveau. Ce que nous sommes à l'extérieur est une coquille et n'a aucune incidence sur notre caractère interne. Jugez les gens par leur cœur, leur caractère et leur comportement. Ce devrait être la 1 norme par laquelle le monde vit. En ce qui concerne le racisme dans le football, je voudrais voir un meilleur soutien visible de la part des coéquipiers et même des joueurs adverses lorsqu'il s'agit de soutenir tout joueur soumis à ces abus répugnants. Ne nous laissons pas tordre – dans le passé, il a toujours été dit que de se retirer ou de réagir laissons les racistes gagner. D'accord. Eh bien, je suis assez confiant suggérant que ce récit a été donné par des personnes qui gèrent et dirigent la ligue, vous savez, les gens qui font de l'argent. Typiquement des vieux blancs. Le sport et le profit passent avant la décence humaine. Tant que cette perspective ne changera pas, les choses ne changeront pas. Quiconque est en fait une personne décente devrait soutenir les équipes et les joueurs qui partent s'ils le souhaitent. C'est là que cela devient complexe, car les gens doivent se sentir habilités à prendre ces décisions. C'est là que le soutien des coéquipiers (probablement blancs) et des joueurs adverses est requis. Aidons les gens à se sentir suffisamment soutenus pour faire la bonne chose au lieu d'avoir un environnement où nous suggérons indirectement que le divertissement est plus important que la décence au sein de l'humanité.2) Les tactiques et le personnel des Spurs étaient choquants. Pas de presse, pas de cœur, pas de désir. Dier est aussi anonyme qu'Aurier est une merde de chien. Vous ne pouvez pas vous permettre que votre milieu de terrain central laisse passer tout son temps sur le terrain comme un jour d'été paresseux. Quand Jose fait le changement, c'est terrible. Eriksen n'est pas seulement un peu merde en ce moment, il n'est pas non plus ce meneur de jeu profond. Nous avons littéralement eu notre meilleur milieu de terrain sur le banc et cela a montré quand Tanguy a fini par monter. Il protège le ballon, est heureux de recevoir le ballon et fait non seulement des passes en avant dans les bonnes zones, il suit généralement une course en avant pour recevoir un ballon de retour ou au moins faire de la place pour qu'un autre joueur reçoive le ballon. Même sans Tanguy, que diriez-vous de Winks qui est heureux de recevoir le ballon ou de Le Colso qui peut choisir un laissez-passer? Je ne comprends pas tout le Dier. C'est tellement frustrant. 3) Regardez notre départ de 11 hier. Tous les joueurs qui sont au club depuis au moins 2,5 saisons. Où est le sang frais? Il ne s'agit pas seulement de sang frais, mais aussi de meilleurs joueurs. Aurier est une blague. Je me fiche que nous ayons 300 millions de livres sterling à dépenser ou non, mais pouvons-nous avoir un nouveau droit de retour. S'il vous plaît. Santa? 4) Front 4 étaient absolument anonymes. Tout le monde n'aime pas Lamela, mais il nous a manqué. Il est le type de salaud dont nous avons besoin dans ces jeux. Nous avons accordé à Chelsea beaucoup trop de respect, d'espace et de temps. Ils étaient bons, oui, mais nous avons vraiment aidé une équipe en mauvaise forme à avoir l'air incroyable, mais nos propres petits défauts ridicules. Kane, pour sa défense, avait peu de chance si nous n'appuyons pas derrière lui ou si nous n'arrivons pas à enchaîner 2 passes de suite.5) Son n'est pas un sale joueur. Il était un peu idiot hier et sa faute est absolument un carton rouge, mais même avec sa pétulance, vous pouvez voir qu'il soulève son pied avec un minimum de méchanceté. C’est la réaction la plus inutile de Son. Je ne préconise pas la violence, mais si vous allez être expulsé, faites-en la peine champion.6) Le Top 4 est hors de portée je crois. Notre grâce salvatrice est que United et Arsenal sont pires que nous cette saison, nous pourrons donc peut-être obtenir la 5e place, mais même dans ce cas, nous avons encore Sheff U et Wolves à affronter.7) Généralement, nous avons un sentiment horrible après tout. Une défaite contre un rival détesté sous une mauvaise forme, des erreurs partout, un carton rouge de merde, une mauvaise sélection d'équipe et des tactiques à associer et la cerise sur le gâteau est le racisme.

Joyeux F ** roi les gars de Noël!Glen, éperon de Stratford

Des éperons ont été volésJe ne comprends toujours pas… ne vous méprenez pas, Son méritait son carton rouge et Chelsea les trois points, mais pourquoi n'ai-je vu aucune réaction (16 conclusions et autres médias) aux deux pénalités que les Spurs auraient dû être décerné pour avoir attrapé dans la boîte? C'est aussi clair que le jour, les bras autour de la taille, empêchant les joueurs d'attaquer le ballon. Comment cela peut-il être abandonné? Partout ailleurs sur le terrain, une faute sera infligée.

Nous avons VAR et ces types de fautes ont été relevés en Coupe du monde mais la même cohérence n'est pas utilisée en Premier League. Ce qui m'étonne également, c'est que les joueurs continuent de faire cela malgré le fait que VAR est censé tout regarder – et bien clairement, VAR ne regarde pas tout. Nous sommes en décembre et VAR a encore un si long chemin à parcourir. Je prétends ne pas regarder les autres ligues qui ont cette technologie, en font-elles le meilleur usage? Que pouvons-nous apprendre d'eux? Pourquoi n'avons-nous pas vu d'amélioration depuis le début de la saison.Pete (marre de VAR comme toute autre personne mais en voit la valeur à plus long terme s'il est mis en œuvre correctement)

… Quelqu'un a-t-il besoin de VAR plus qu'Anthony Taylor? A donné la pénalité et l'assaut du Fils lors des coups francs des Spurs. L'année dernière, ce match se termine par 11 et 1-1.

Certains enfants ne retirent jamais leurs stabilisateurs. Ils ne sont que des ordures à vélo.

Parler de détritus. Aurier. Les Spurs avaient un marcheur et un trippier et se sont retrouvés avec Aurier. Et nous disons qu’ils ont fait des progrès?Johnno «si Arteta élimine les mauvais œufs, nous jouerons 6 à côté» Canada

Fils est ce genre de joueurSon fils aurait dû être renvoyé deux fois hier – une fois pour le coup de pied pétulant à Rüdiger qui l'a fait éjecter en premier lieu, et la seconde pour l'incroyable démonstration de dissidence et de manque de respect envers Anthony Taylor quand il a été montré en rouge – coulant à son genoux, frappant le sol avec ses mains, devant la – partie – de la même partie de la foule qui était responsable du racisme envers Rüdiger quelques minutes plus tard.

C'est un travail méchant, pétulant et cynique et il a vraiment besoin d'apprendre à se contrôler. C'est un joueur incroyablement talentueux, mais quand les choses ne se passent pas comme il le veut, il s'en prend. Rüdiger n'a pas été blessé, mais il y a un homme qui ne jouera peut-être plus en fonction de la façon dont ses os guérissent actuellement, se réadaptant pour éventuellement jouer dans plusieurs mois, encore une fois à cause de Son. S'il a eu un carton rouge «annulé», alors il devrait en avoir un autre doublé pour ses pitreries pitoyables et incitatives. Le fait d'avoir l'air innocent et de se serrer la main ne changera pas le fait qu'il a besoin de grandir et de se comporter comme le modèle professionnel qu'il devrait aspirer à être.

En poussant le sujet du racisme un peu plus loin, il est évidemment de plus en plus acceptable d'avoir des opinions d'extrême droite ou fascistes qui se répercutent inévitablement sur la minorité de poissons de ceux qui assistent à des matches, à la fois en Premier League et dans des matchs dans différentes ligues à travers le monde. . Ce n'est pas une petite coïncidence si Johnson avec ses commentaires de «piccaninnies» et de «boîtes aux lettres» musulmanes, Trump avec ses théories de «violeurs mexicains» et de «terroristes islamiques», l'extrême droite en Italie soutenue par les médias et maintenant apparemment la ligue elle-même, et d'autres, qui restent tous impunis, normalisent la haine raciale.

Si je sortais en ce moment et commençais à déclamer les immigrants mexicains pour viol, les musulmans pour terrorisme, l'avilissement des Afro-Américains pour stéréotypes et les femmes portant le hijab pour ressembler à des voleurs de banque, je serais à juste titre arrêté et emprisonné. Il semble que ces normes de décence et de tolérance ne s'appliquent pas à la récolte actuelle d'influenceurs qui aiment être appelés «leaders», et n'est-ce pas étrange que ces personnes soient responsables d'une baisse très sensible du comportement public?

Son s'est plaint du racisme lui-même; peut-être qu'il est peut-être un peu plus conscient que sa dissidence enfantine sur le terrain pourrait inciter à quelques problèmes plus larges.Steve, Los Angeles

Le racisme est un problème plus largeQuel que soit le contexte plus large, le racisme EST un problème de football. Cela se produit sur les terrains de football lors des matchs de football et s'adresse aux joueurs de football. Personne ne s'attend à ce que le football résolve le racisme mondial et fasse naître une nouvelle ère d'utopie culturelle, mais le football doit corriger le racisme dans le football. Dip, Gary Neville n'est pas d'accord avec vous, "Mais nous avons un problème de racisme en Premier League en Angleterre". Tant que nous ne serons pas tous d'accord pour dire que c'est notre problème, il ne commencera jamais à se résoudre.

Si des choses continuaient à disparaître de votre maison, diriez-vous «ce n'est pas un problème avec ma maison, les choses sont volées dans la société, c'est donc un problème plus large»? Non, vous ne voudriez pas, vous voudriez d’abord et avant tout que justice vous soit rendue. Si vous savez que votre compagnon douteux Dave vous vole, le laisseriez-vous rentrer chez vous?

Tout le spectre du football, des joueurs, des associations, des clubs et des supporters doit décider qu'ils ne veulent vraiment pas être associés au racisme. À la minute où nous marchons sur la pointe des pieds par peur de punir injustement des personnes innocentes ou de nuire à la marque, mais en réalité, nous abdiquons la responsabilité à quelqu'un d'autre. Le football ne peut pas résoudre le racisme, mais il peut corriger le racisme dans le football en commençant par des amendes significatives et des points d'ancrage, voyez combien de temps il reste. En ce moment, il semble que les règles soient là pour rendre hommage à un problème qui, en réalité, ne les dérange pas.SC, Belfast

… Je sais ce qui a été dit au sujet de la politique et du football ne pas être mis dans la boîte aux lettres, mais Gary Neville était si éloquent dans ce qu'il a dit sur le racisme, il y a quelques semaines et maintenant encore hier. Les crimes de haine ont augmenté depuis que Boris Johnson est arrivé au pouvoir, ils ont définitivement enhardi les racistes. Voir des tweets sur Twitter sur les musulmans maltraités dans des tubes, une personne debout devant la gare de Brixton pointant du doigt des bruns et des noirs et disant que cela est mérité, je veux dire que c'est une situation déprimante.

Sans parler de ce qui s'est passé avec Stormzy disant qu'il sent qu'il y a du racisme en Grande-Bretagne et que ses paroles mal interprétées par tous les médias sont choquantes!

David Jones a gâché beaucoup de temps, que la voix de son oreillette lui dise de l'éteindre ou non, vous vous attendriez à ce qu'il ait plus d'une colonne vertébrale morale, ce qu'il n'a malheureusement pas eu.

Mon seul scrupule est Neville disant que les deux parties sont à blâmer, Corbyn a combattu l'injustice toute sa vie, le voir être emmené pour avoir combattu l'apartheid il y a des années. Pourquoi les médias lui ont-ils donné tant de mal mais pas Boris pour ses commentaires? Il y a toujours un agenda.

Le fan de Tottenham débile faisant des bruits de singe / chante quoi qu'il ait fait semble oublier que son équipe a Rose, Sanchez, Sissoko, Ndombele pour nommer quelques étoiles dans l'équipe.

L'AF doit se lever et faire quelque chose pour une fois, mais je crains que rien ne se produise car il y a un racisme plus profond dans ce pays, enraciné dans toutes les avenues. Sera-t-il débarrassé? Pas de sitôt.

Je suppose que tout cela me rend un peu triste, mais c'est ce que c'est.

Passez tous une bonne journée!

Sincères amitiés,Jimmy

… Dans les dernières étapes de ce concours passionnant, il s'est produit, malheureusement, plusieurs exemples d'actes racistes de fans qui ont finalement nécessité trois annonces via le système de sonorisation dans le stade. C'est devenu un sujet dans la discussion d'après-match sur Sky entre les «experts du football» réunis qui ont tous décrié cette tache en cours sur le match. Très peu d'entre nous seraient en désaccord avec cette perspective – le racisme est mauvais. Cependant, il semble qu'il soit facile de dénoncer le racisme dans certains endroits mais pas dans d'autres; ce match s'est terminé avec pas moins de 13 joueurs noirs (Willian, Batshuayi, Kante, James, Zouma, Rudiger, Tomori + Aurier, Rose, Sissoko, Sanchez, Alli, Ndombele) sur le terrain encore pour tous les bouleversements managériaux en Premier League (5 managers déjà remplacés cette saison), l'EFL et, en effet, l'histoire du football en général, encore le manque de couleur du terrain a en quelque sorte réussi à échapper à l'attention des «experts du football» et de leurs cohortes.

Il est beaucoup plus facile de pointer du doigt quelques idiots anonymes dans la foule que ceux qui exercent un véritable pouvoir.Courtney, LFC (également coupable)

… Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'opinions sur le racisme que nous avons vu au football. Avec tout le respect que je vous dois, si personne ne s'est mis en quatre pour vous abuser racialement dans une rue et si vous n'avez jamais été jeté d'un pub pour la couleur de votre peau, je ne pense pas que vous soyez prêt à réaliser que c'est un problème plus important que vous ne voulez l'admettre. C'est toujours cette petite section d'idiots … jusqu'à ce que ce soit un train plein de supporters soit engagés dans des abus soit ne faisant rien passivement car un Noir n'est pas autorisé dans un train.

Quand ces choses me sont arrivées, personne n'est intervenu, personne ne s'est levé et ensuite la vie s'est poursuivie normalement pour toutes les parties. Ce qui était étrange dans un cas, c'est que les gens me regardaient, que personne ne regardait les auteurs.

Je voulais juste dire un immense respect à Gary Neville pour ce qu'il a dit hier. Peut-être que le football ne peut pas être une force de changement, mais j'aimerais le voir au moins essayer.Minty, LFC

… Personne d'autre n'a remarqué que lorsque l'arbitre a suivi la deuxième partie du protocole et s'est promené pour parler aux managers, la réponse de Mourinho a été de pointer sa montre, apparemment pour demander si l'incident serait ajouté au temps d'arrêt? Assez juste, son équipe perdait, mais ce n'est pas exactement un bon exemple à donner compte tenu de la gravité de l'incident.Kevin

Comment l'arrêterAprès que le long métrage d'hier ait fait l'objet d'un racisme présumé, j'ai pensé proposer quelques idées sur la façon dont il pourrait être arrêté immédiatement – si seulement la FIFA / UEFA contrôlait réellement le jeu, au lieu des horaires de télévision et des sponsors. Si la FIFA voulait vraiment mettre fin au racisme ou à la violence lors des matches de football, elle pourrait le faire aujourd'hui, avec trois changements simples:

1. Toute équipe impliquée dans un match où il existe une forme de comportement raciste ou violent se voit déduire 3 points. Indépendamment de tout cela, «identifier les individus», «interdire les responsables» – déduction de 3 points pour les deux équipes.

2. Restrictions concernant les fans – toutes les équipes impliquées dans un match où il y a de la violence ou un comportement raciste jouent le prochain match à huis clos – pas de fans, pas de séquences télévisées ou de couverture radio.

3. Et enfin, une escalade des sanctions – prochain incident, 6 points déduits, deux matchs à huis clos, troisième incident – 9 points et 3 matchs à huis clos et ainsi de suite.

En utilisant ces méthodes, il y aurait une fin complète à la violence et au racisme lors des matches de football. Leur menace devrait être suffisante pour que les revenus de la télévision et les sponsors évitent les clubs avec un faible comportement de la foule et pour que les joueurs réfléchissent à deux fois avant de signer ou de jouer pour eux. Et le mauvais comportement devrait cesser immédiatement.

Bien sûr, la FIFA / UEFA n'a jamais vraiment manifesté la volonté ou le désir de mettre un terme au racisme dans le football, donc cela ne peut que se produire. L'incitation devra donc venir d'ailleurs, à savoir des acteurs eux-mêmes. Combien de temps avant que nous ayons une révolution de joueur similaire à celle de Colin Kaepernick dans la NFL? Quelle serait la puissance si les joueurs refusaient de jouer pour leur club jusqu'à ce que les problèmes soient résolus avec succès, ou si tous les joueurs professionnels refusaient de jouer contre un club qui n'avait pas géré le comportement raciste de ses fans? Malheureusement, encore une fois comme dans la NFL, cela serait provoqué par le groupe de personnes qui subissent les abus, à savoir les joueurs, qui semblent régulièrement «tolérer» des niveaux d’intolérance inacceptables au nom d’un sport. Si seulement la FIFA / UEFA gouvernait réellement le football…Gooner exilé (jetez-le simplement là-bas. Allez les fans, trions notre sport!)

Appeler tôtC'est ça, je l'appelle. Une perte face à la menace la plus proche signifie que je pense même que je peux enfin le dire à voix haute.

Liverpool va se qualifier pour la Ligue des champions.

Tottenham a maintenant 23 points de retard sur nous et je ne pense pas qu'ils nous rattraperont maintenant.

C'est peut-être simplement parce que j'ai été brûlé tant de fois auparavant, mais une avance qui compte moins de points que les matchs restants n'est pas assez grande pour que je sois à l'aise.Justin, LFC

Comme une viergeJ'en ai presque assez de ce manager de niveau Championnat déguisé en top manager de vol. Nous ne sommes capables que de jouer dans un sens et c'est sur la contre-attaque. Lorsque les équipes sont assises en profondeur, nous ressemblons à une vierge essayant de trouver le point G. Nous devons arrêter cette expérience et accepter qu'Olé n'est pas le manager pour faire avancer le club. Nous avons besoin d'un manager capable de dynamiser notre jeu. Un manager qui peut coacher divers schémas d'attaque. Un manager qui ne ressemble pas à un cerf pris dans les phares lorsque les choses tournent mal.Un manager qui ne fait toujours pas la fête comme en 1999.Olé est au volant mais Pochettino monte au fusil de chasse.Ded Revil

Conclusions de la Coupe du monde des clubsSachez que je suis en retard à la fête de la boîte aux lettres sur celui-ci, et des choses bien plus importantes se sont produites depuis. Mais je voulais juste mentionner quelques choses à propos de la Coupe du monde des clubs:

1) C'était vraiment très amusant – j'appréciais que cela n'aurait pas été le cas si nous avions perdu – mais c'était un excellent match de football compétitif entre deux très bonnes équipes. Il y avait des moments où je pensais que nous perdrions et des fois où je pensais que nous pouvions nous enfuir avec. Lorsque Firmino a marqué en prolongation, cela semblait réel et sérieux.

2) Le statut de la compétition reste à débattre, mais je pense que Jurgen Klopp a cloué celui-ci. La réalité est que vous pouvez jouer cette compétition donc, si rarement – je pense que cela mérite un peu plus de respect, mais cela ne vient que si les matchs sont à la hauteur. La récente domination des clubs européens menace d'en faire un non-sens – le fait que ce match ait été si serré a donné à la compétition une vraie chance, je pense. Cela m'amène à mon dernier point…

3) ..2021 verra cela se transformer en un tournoi d'été de 32 équipes. Quelque chose que je déplore pour un certain nombre de raisons:

Compte tenu de cette domination européenne, qui parierait contre 4 équipes européennes en demi-finale? – vous pouvez garantir que le tournoi sera organisé de telle sorte que les 4 vainqueurs de la Ligue des Champions ne puissent pas se rencontrer dans les groupes. Oui, les matchs contre de grandes équipes européennes sont toujours amusants à regarder, mais je préfère l'inconnu de temps en temps. Il y a de fortes chances que, au cours d'un groupe, les équipes européennes soient toujours en avance – privant les autres nations d'une chance de jouer la pièce maîtresse Comme nous l'avons entendu maintes et maintes fois – cette compétition est ÉNORME en Amérique du Sud. La FIFA est sur le point de faire en sorte que les équipes du plus grand marché pour ce type de compétition soient maintenant à un pas de plus d'être compétitives – cela semble contre-intuitif pour MEANOTHER Summer Tournament. Allez, FIFA, donne un repos aux joueurs pour l'amour du Christ. Deux / trois matchs supplémentaires par saison suffisent – gagnez-le en 2021 et vous regardez 7/8 matchs. Le tournoi d'été signifie maintenant que cela est conçu, comme presque toujours (Qatar 2022 à part) pour les équipes européennes. Moyen d'améliorer / d'étendre le jeu à l'échelle mondiale, hein?

Quoi qu'il en soit, je l'ai beaucoup apprécié cette fois!

À votre santé,Marc (Londres)

Pourquoi Ancelotti a opté pour EvertonEn train de lire Abdulahi d'Abuja, courriel du Nigéria (J'ai eu cette bonne ponctuation, deux étoiles pour moi) Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer son commentaire "Je parie qu'Ancelotti nous aurait choisis avant Everton."

Eh bien, je parie que non. Notre club dépense de l'argent (plutôt mal je peux ajouter) alors que le vôtre ne le fait pas. Si vous êtes un manager qui cherche deux clubs dans des situations similaires, vous allez vous rendre dans celui qui vous a garanti les fonds nécessaires pour construire l'équipe comme vous le souhaitez. Une fois, alors qu'il se tenait dans un ascenseur, un homme à l'improviste s'est tourné vers moi et m'a dit: «La réponse est de l'argent, maintenant quelle est votre question?» Eh bien, voici votre réponse ici aussi et c'est pourquoi Ancelotti a probablement choisi Everton plutôt que Arsenal.

Personnellement, j'ai l'impression qu'Arsenal était là pour la prise samedi. Malheureusement, nous avons choisi d'être tout aussi pauvres. Mes excuses à tous ceux qui ont regardé ce match, en particulier à West Coast. 4h30 pour ça ??? Profondément désolé.TX Bill (Moise Kean doit être l'homme le plus heureux du pays aujourd'hui) EFC

Palais typique* Une défaite contre un manager qui n'avait jamais battu notre manager auparavant, un but gagnant marqué par quelqu'un qui n'avait pas encore trouvé le filet pour son club. Peut-être la façon la plus «typique de palais» de perdre.

* La performance de Crystal Palace samedi était tout ce que les gens trouvent frustrant à propos de la gestion de Roy Hodgson. Une fois qu'ils ont grandi dans le jeu, ils l'ont dominé, mais n'ont pas pu trouver le filet; ils se sont fatigués, mais n'ont pas fait de remplacement pour maintenir leur élan, et ont fini par perdre le match.

Jusqu'à présent cette saison, les Eagles ont figuré en bonne place dans les statistiques pour les draps propres et pour les jeux où ils n'ont pas réussi à marquer, car ils sont configurés dans un système basé sur un taux de conversion élevé avec moins de chances, ce qu'ils n'ont pas vraiment prenait. Cela ne rend pas le visionnement divertissant, cela laisse au moins un joueur de haut niveau comme une figure frustrée, et laisser les joueurs sur le banc à regarder ceux qui sont devant eux dans la file d'attente sous-performants n'est pas bon pour le moral.

* Beaucoup de gens qui défendent Hodgson contre les critiques de sa gestion du personnel se donnent beaucoup de mal pour souligner qu'il fait de son mieux avec une équipe mince et des ressources maigres (c'est relatif bien sûr). Cependant, ce n'est pas un problème propre à Crystal Palace ou à Roy Hodgson. Il y a beaucoup de managers qui ont été dans des situations similaires, souvent plus bas dans la pyramide où les finances sont encore plus précaires, mais qui sont en mesure de faire jouer à leur équipe un style de football qui intègre des approches créatives et fonctionnelles et qui maintient toute une équipe engagée . Je ne préconise pas de remplacer Hodgson par aucun d'entre eux, soulignant simplement qu'il existe différentes approches.

* La prochaine étape pour les Eagles est la visite de West Ham United le lendemain de Noël. Tout comme Palace et Watford, ce n'est pas une rivalité à part entière, mais United et Palace ne semblent jamais trop éloignés l'un de l'autre. Au cours des dix dernières rencontres, Palace n'a remporté que deux fois, marquant quatre victoires United et quatre nuls. Ne vous attendez pas à regarder les temps forts du match du jour et à vous lever tôt le soir.

* Ce week-end, j'ai découvert qu'il y a une distinction entre jouer une balle longue et faire avancer la balle le plus tôt et le plus rapidement possible à chaque occasion, et que lorsqu'une équipe qui passe une année civile entière sans gagner un match à l'extérieur, ce n'est pas la faute du manager.Ed Quoththeraven