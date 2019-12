Conmebol a changé le règlement de la Copa Libertadores 2020

Conmebol a décidé de faire un changement de règlement pour la Copa Libertadores 2020. Désormais, un joueur peut jouer la Coupe avec deux maillots différents en cas de changement d'équipement, ce qui ne pouvait pas être fait auparavant. Cela dit la nouvelle règle:

Un joueur peut être enregistré par un maximum de 2 clubs différents dans la même édition du tournoi aux conditions suivantes:

a) Un joueur inscrit dans la phase préliminaire (phases 1, 2 et 3) ne peut être enregistré par un autre club qu'à partir de la phase de groupe.

b) Un joueur inscrit dans la phase de groupes par un club ne peut être enregistré par un autre club qu'après la huitième finale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas participer à la même phase par deux clubs différents.

c) Un joueur ne peut pas jouer la phase finale (huitième, quatrième, demi-finale et finale) pour plus d'un club.

d) Un joueur qui a été inscrit dans un deuxième club ne peut pas être réinscrit dans le club d'origine dans la même édition du tournoi.

Ainsi, après la fin de la phase de groupes des Libertadores 2020 qui sera affectée par la Copa América en milieu d'année, les clubs qui se qualifient pour les huitièmes de finale peuvent intégrer des joueurs d'autres équipes qui ont déjà joué.