Conmebol a reporté le redémarrage de la Copa Libertadores et Sudamericana jusqu’au 5 mai

Conmebol a dévoilé ce mercredi qu’il a décidé de reprogrammer les matchs de la Coupe Libertadores et du Coupe d’Amérique du Sud jusqu’au 5 mai. C’est dans le contexte mondial qui est connu en raison de l’avancement du coronavirus.

Cela a été rapporté par l’entité présidée par Alejandro Domínguez avec une déclaration signée par Fernando Nantes, directeur des compétitions interclubs.

“Nous demandons aux clubs de faire preuve de diligence raisonnable afin d’éviter la propagation du virus et d’appliquer les protocoles de prévention suggérés par les autorités compétentes. C’est un temps de coopération et de responsabilité pour l’ensemble de la communauté, et le football ne peut être ignoré “, recommande-t-il.

Les clubs argentins qui participent aux Libertadores sont: Tiger, Rivière, Courses, Défense et justice y La bouche. Pendant ce temps, les sud-américains font partie de: Union, Velez, Lanús e Indépendant.