Conmebol après les clubs en accord avec Konami »Pressfootball

Lundi 24 février 2020

Conmebol a menacé plusieurs équipes sud-américaines d’appliquer son manuel des droits commerciaux et marketing, ce qui laisserait les acteurs qui ont signé des contrats exclusifs avec Konami et le jeu vidéo Pro Evolution Soccer sans Libertadores et Sudamericana.

Sans aucun doute, les amateurs de jeux vidéo FIFA20 ont célébré la nouvelle qu’en mars prochain, une extension sera ajoutée qui inclura officiellement la Copa Libertadores, Sudamericana et Recopa. Cependant, cette situation pourrait causer des problèmes aux clubs dont les droits sont attribués exclusivement à la société japonaise Konami, y compris Colo Colo.

Le problème commence avec le nouveau contrat signé par Conmebol et EA Sports cette année, car jusqu’en 2019, il avait encore des relations avec Konami. Cette nouvelle union entre l’entité sud-américaine et les créateurs de FIFA, l’un des jeux vidéo les plus célèbres au monde, s’est matérialisée dans l’annonce faite par la société d’inclure les tournois les plus importants de notre continent au jeu.

Par conséquent, Conmebol a menacé plusieurs équipes sud-américaines de faire respecter leur manuel sur les droits commerciaux et marketing et leur a fait pression pour qu’elles renoncent à EA Sports par le biais d’une garantie écrite d’une durée de 48 heures. La mesure passe par une stratégie de mondialisation entre les deux parties, afin d’avoir plus de présence dans les sports électroniques.

Parmi les équipes qui ont l’exclusivité avec Konami et Pre Evolution Soccer (PES), se trouvent l’Atlético Paranaense, l’Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras et Sao Paulo, ainsi que Flamengo, Boca Juniors, River Plate et Colo Colo. Tous en présence dans les tasses mentionnées, dont ils pourraient être exclus en cas de non-respect de la commande Conmebol.