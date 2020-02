CONMEBOL condamné à une amende Universitario de Deportes pour la fumée des extincteurs utilisés dans le match contre Carabobo dans la Monumental Copa Libertadores

Mis à jour le 06/02/2020 à 16:14

Université des sports a reçu une sanction économique de la CONMEBOL, en raison de l’utilisation de fumée d’extincteurs lors du match contre Carabobo, au Monumental, pour la première phase de la Copa Libertadores.

La sanction imposée par la Commission de discipline CONMEBOL est de 5 000 $ plus un avertissement. “Le montant de cette amende sera automatiquement débité du montant à recevoir par le CONMEBOL University Sports Club pour les droits de télévision ou le parrainage”, indique le communiqué.

“Avertissez expressément Université des sports qu’en cas de récidive d’une infraction à la discipline sportive de même nature ou similaire, les dispositions de l’article 31 du Code disciplinaire CONMEBOL (récidive) et les conséquences qui pourraient en découler seront applicables », ajoute le document .

La sanction de Conmebol.

Comme rappelé, le commissaire de la réunion a signalé l’usage de fumée dans la galerie monumentale. «Pendant le protocole de début de match, pendant que les équipes entraient sur le terrain; on pouvait voir de la fumée aux couleurs du club local, Université des sports (PER), du secteur Nord et Est du stade; Selon le rapport de police remis à l’OSC, cette fumée provenait d’extincteurs. Cela constitue une infraction », précise le document présenté par le commissaire.

Si ce fait se répète et un rapport similaire, Université des sports Vous courez le risque de jouer votre prochain match à domicile à huis clos.

