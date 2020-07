BRADFORD, ANGLETERRE – 04 MAI: Vue générale de l’action du match sous un coucher de soleil pendant le Sky Bet League One Playoff Semi Final First Leg match entre Bradford City et Fleetwood Town au Coral Windows Stadium, Valley Parade le 4 mai 2017 à Bradford, en Angleterre. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

Les spots de promotion de la Ligue deux étant terminés, les supporters doivent maintenant attendre le début de la saison 2020-21 pour le retour du football. Alors que les supporters peuvent ne pas être autorisés dans les stades pendant un certain temps, pendant que vous attendez, pourquoi ne pas tester vos connaissances sur les stades de la Ligue 2?

Quiz: Connaissez-vous bien les stades de la Ligue 2?

De Salford City à Colchester United

La Ligue 2 regorge de stades variés, chacun rempli d’une histoire suffisante pour remplir de nombreux livres.

Qu’il s’agisse de nouveaux stands ou même de délocalisations, les stades de football sont toujours quelque chose d’admiré par les supporters.

La Ligue 2 a la chance d’être honorée par plusieurs clubs chargés d’histoire.

Les clubs varient de Salford City, dont l’augmentation rapide à travers les divisions a apparemment stagné au quatrième niveau; aux vainqueurs de la FA Cup de Bradford City dans le Yorkshire.

Qui entre et sort?

La saison prochaine, Tranmere Rovers, Southend United et Bolton Wanderers passeront en Ligue Deux.

Les Rovers se sentiront plutôt durement traités par l’EFL après la fin de leur campagne avec un système de points par match (PPG).

Cela signifiait que la Super White Army devait endurer une saison en Ligue Deux après avoir été reléguée de seulement 0,04 point.

Concernant la décision de mettre fin à la saison en utilisant une table PPG, le président de l’EFL, Rick Parry, a déclaré: «S’il est toujours resté la position du conseil de jouer le reste de la saison si possible, la décision prise lors de la réunion d’aujourd’hui fait suite à une période de consultation complète et réfléchie. avec nos clubs membres.

«Le conseil d’administration s’est efforcé d’écouter toutes les opinions et approches alternatives, mais il comprend que les décisions prises ne seront pas satisfaites par tous les clubs.

« Le résultat d’aujourd’hui garantit que la Ligue et ses clubs restent aussi fidèles que possible au Règlement précédemment convenu et qu’il y a cohérence dans l’approche adoptée à travers l’EFL dans toutes les divisions si nécessaire. »

Southend United et Bolton Wanderers, quant à eux, n’auront pas à se plaindre après une saison difficile.

La Ligue 2 perdra des voyages à Plymouth Argyle et Crewe Alexandra alors qu’ils gagnaient la promotion au troisième niveau.

Swindon Town se dirigera également vers la League One après avoir été nommé champion.

Alors, pourquoi ne pas tester vos connaissances sur les stades de la Ligue Deux. Les questions suivantes sont basées sur la saison 2019-20.

