Date de publication: jeudi 6 février 2020 8:54

L’attaquant de Crystal Palace, Connor Wickham, doute que son prêt à Sheffield mercredi devienne permanent à la fin de la saison.

Le joueur de 26 ans a rejoint les Chouettes le jour limite de la fenêtre de transfert de janvier. Il a déjà joué pour le club plus tôt dans sa carrière à deux reprises.

Depuis six ans Wickham Joué pour la dernière fois mercredi, le joueur de 26 ans a eu du mal à se blesser, n’ayant pas réussi à obtenir une position de départ régulière pour Palace, une équipe qui a eu du mal à atteindre ses buts ces dernières années. Son aptitude, dit-il, est la principale raison de son dernier déménagement.

Lorsqu’on lui a demandé si un déménagement permanent pourrait se produire cet été, alors qu’il doit entrer dans la dernière année de son Crystal Palace contrat, Wickham a déclaré à BBC Radio Sheffield: «Cela dépend de la situation à l’époque et de ce qui est sur la table.

“Il me reste encore un an au Palace. Je pense que l’intention est de retourner au Palais. Le président (Steve Parish) me l’a dit très clairement.

“Donc, en ce qui me concerne du côté de Crystal Palace, c’est pour moi d’obtenir la forme physique, le développement et tout ce qui se passe après, c’est pour l’avenir.” Nous allons voir ce qui se passe.”

Wickham a disputé cinq des sept derniers matchs de Palace avant son départ, mais une seule fois depuis le début.

Son passage à Sheffield Wednesday, qui a également lutté pour des buts en l’absence de Steven Fletcher, devrait voir Wickham obtenir de précieuses minutes à son actif.

L’attaquant a d’abord été lié à Watford, Nottingham Forest et Bristol City dans la fenêtre de transfert, mais a finalement choisi mercredi car Garry Monk a été le premier à manifester son intérêt.