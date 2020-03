Cononavirus | Google Maps | connaît les heures d’ouverture des pharmacies près de chez vous | Covid-19 | Street View | Applications | Smartphone | Viral | Trick | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 17/03/2020 à 23:57

Vous avez manqué une pilule? Utilisez cette astuce simple. Google Maps Il est devenu un outil essentiel en cette période de quarantaine obligatoire. Beaucoup l’utilisent non seulement pour savoir si un certain établissement est ouvert en ce moment, mais aussi pour sa proximité et ses heures d’ouverture.

Alors qu’une période de non-départ pour faire face à la soi-disant pandémie court dans diverses villes du monde, Google Maps Il a rapidement mis à jour ses données pour vous fournir des informations sur les lieux susceptibles d’être ouverts par décret d’urgence.

Parmi les lieux qui doivent rester présents pendant la quarantaine figurent les établissements de santé pour recevoir les urgences, les marchés et les supermarchés, en plus des pharmacies ou des pharmacies.

Google Maps vous informe si une pharmacie est ouverte près de chez vous afin que vous puissiez acheter des produits urgents. (Photo: Google)

C’est dans ce dernier cas qu’une personne peut vérifier, au cas où elle aurait besoin d’acheter un médicament ou un produit très urgent, les horaires de toutes les pharmacies ou pharmacies du pays utilisant Google Maps.

Vous pouvez même savoir lesquels sont les plus proches de votre domicile. Il vous suffit d’ouvrir l’application cartographique Mountain View et de saisir le mot «Pharmacies» dans la barre de recherche.

En ce moment Google Maps Il détaillera, en points rouges, quels sont les locaux qui fonctionnent normalement, qui ne le sont pas, en plus des heures d’ouverture: s’il est fermé ou à quelle heure il ferme.

Même, vous pourrez voir en détail dans votre environnement la quantité d’apothicaires qu’il y a. Si vous arrivez à l’endroit et ne le trouvez pas ouvert, vous devez le signaler sur Google afin que vous puissiez informer les autres de ce qui s’est passé et ne pas avoir recours à l’endroit en cas d’urgence.

AUTRES ASTUCES

Mais ce n’est pas le seul truc. Si vous tapez Loch Ness dans Google Maps et vous faites glisser la poupée jaune sur la carte, vous verrez qu’elle devient un dinosaure qui ressemble étroitement au monstre qui habite cet endroit.

De même, si vous recherchez la zone 51, vous remarquerez que le personnage jaune se transforme en vaisseau spatial, dans le cadre du mysticisme qui règne dans la région, terre où les ufologues prétendent, un grand nombre d’objets volants non identifiés ont été vus.

De plus, si vous survolez le château de Windsor au Royaume-Uni, le petit homme jaune deviendra la reine Elizabeth II.