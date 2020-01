Conseils de football fantaisie Serie A XIXe jour: garanties et bonus

Comme chaque journée de match de Serie A, la suivante a ses certitudes et autres découvertes possibles. Méfiez-vous des joueurs dans le doute, sur le bulletin de vote, peut-être blessés ou quittant le banc. Que faire à le football fantastique? Comment se comporter? Voici une liste des intouchables pour le prochain tour.

Les gardiens de but

Dragowski (Fiorentina): maintenant le Polonais donne des garanties de nombreux matchs lorsqu’il joue à domicile, pour ceux qui en ont doit être déployé.

Audero (Sampdoria): La Sampdoria devant elle est très difficile à marquer, derrière elle tient bien et il peut fermer à 0 but encaissé.

Sepe (Parme): saison super positive pour lui et son équipe, même s’il joue contre Lecce qui fait plus loin de chez lui: pariez sur lui.

Les défenseurs

Bruno Alves (Parme): à part Bergame, il se remet en forme et est en course pour revenir à l’habituel mur défensif.

Theo Hernandez (Milan): l’aile gauche, même en phase offensive, est sa zone de retour immédiate faire une différence.

Kumbulla (Vérone): le défi contre Gênes n’est pas le plus prohibitif et il a tous les moyens de s’imposer en défense, sécurité à considérer.

Kolarov (Rome): à l’Olimpico, il est impossible de garder le meilleur défenseur hors de pied chaud.

Gosens (Atalanta): les chiffres ne mentent pas: le meilleur fantasme pour un défenseur est le sien, bien que contre les leaders vous ne pouvez pas le laisser de côté.

De Vrij (Inter): même si ce ne sera pas un match facile, il a pleinement démontré au cours de la saison qu’il peut résister à n’importe quelle attaque, risque calculé.

milieux de terrain

Candreva (Inter): le curé Conte l’a régénéré et maintenant il est le maître incontesté de l’aile droite de Nerazzurri, confiance avec les yeux fermés.

Strefezza (Spal): il semble que Semplici ait trouvé le remplaçant de Fares (qui manque cette année): pour continuer à étonner.

fofana (Udinese): il est revenu pour la chance de ses entraîneurs aux niveaux du début de la dernière saison, milieu de terrain total.

Kulusevski (Parme): il voudra prouver qu’il vaut l’argent payé par la Juventus pour sa carte après avoir été pratiquement un fantôme contre Atalanta, confiance.

Pasalic (Atalanta): milieu de terrain qui connaît déjà San Siro en tant qu’ancien joueur de l’AC Milan et avec de bonnes chances de assistance bonus.

Milinkovic-Savic (Lazio): Combien les joueurs physiques souffrent-ils de Napoli? Et quelle est sa force dans tout cela? +3.

attaquants

Belotti (Turin): le coq est de retour en forme et désireux de soulever à nouveau la crête, viser avec conviction.

Dybala (Juventus): vient de performances délicieuses et commencera: à l’Olimpico, il doit être utilisé.

Ronaldo (Juventus): impossible de renoncer à lui quand il est si en forme, Diablesse.

Lukaku (Inter): l’ancien Manchester United est toujours un facteur positif pour les membres de l’équipe: dévastateur.

Vlahovic (Fiorentina): Spal a tout sauf une défense non perforée et il peut en profiter, parfum de réseau.

Dzeko (Rome): la défense de la Juventus 2019/20 souffre beaucoup plus que les années précédentes et le Bosniaque est prêt à frapper.

Zone Mantra

Nandez MC (Cagliari): vous pouvez également le mettre en C.

Acerbi Dc (Lazio): Dc d’un objectif bonus possible.

Lazzari E (Lazio): L’un des meilleurs E de la journée.

Miguel Veloso MC (Verona): sur le terrain dans les 2 positions.

Criscito Ds Dc E (Gênes): bon joker dans les 3 rôles.

Boga WA (Sassuolo): Un bien, W encore plus.

Zaniolo T (Rome): milieu de terrain essentiel pour sa performance également contre la Juventus.

Palacio A (Bologne): un A que vous pouvez mettre en toute sécurité dans le support.

Lirola Dd E (Fiorentina): revient à conseiller aussi comme E et pas seulement comme Dd.

Pjanic C. (JUventus): la rupture l’a régénéré, un C sur lequel construire le module.

Mancosu T (Lecce): choix bon marché qui peut donner de la joie.

Lautaro Pc (Inter Milan): parfait pour une lourde attaque 2.

Brozovic C. (Inter): celui qui aura le plus d’avantages dans la surface de but avec le retour de Sensi.

Joao Pedro A (Cagliari): vaut plus que de nombreux PC cette semaine.