Conseils fantaisie vingt-quatrième jour Serie A: garanties et bonus

Comme chaque jour de le football fantastique, le lendemain aussi a ses certitudes et autres découvertes possibles. Méfiez-vous des joueurs dans le doute, sur le bulletin de vote, peut-être blessés ou quittant le banc. Que faire? Comment se comporter? Voici une liste des intouchables pour le prochain tour.

Chaque jour a ses certitudes mais très souvent des surprises agréables alors attention aux joueurs dans le doute, sur le bulletin de vote, peut-être blessés ou quittant le banc. Que faire pour ramener un butin complet à la maison? Comment se comporter face à un adversaire imbattable sur le papier? Simple, profitez pleinement de votre équipe grâce à la liste des intouchables pour le prochain tour.

GARDIENS

Skorupski (Bologne): peut enfin clôturer aussi invaincu que

cela ne s’est pas produit depuis le début de la saison, excellent

choix.

Szczesny (Juventus): à domicile contre Brescia devrait être déployé pour

revenir à un drap propre.

donnarumma (Milan): la saison a été beaucoup plus élevée que faible pour lui, faites-moi confiance.

Les défenseurs

T. Hernandez

(Milan): peut toujours retirer un

bonus comme boire un verre d’eau, objectif

par derrière.

Toljan (Sassuolo): maintenant qu’il a compris comment il se marque dans

La Serie A est devenue un élément important de ceux qui l’ont en rose, vote positif.

Stryger

Larsen (Udinese): il réfléchira beaucoup plus

attaquer que défendre, informé

pour ses croix.

Bonucci (Juventus): le capitaine de la Juventus dans ces jeux est

libre d’être directeur de la défense, en

champ.

Toloi (Atalanta): également contre un concurrent direct pour la Ligue des champions peut bien faire.

milieux de terrain

Mkhitaryan (Rome): s’il marque souvent en reprenant comment ne pas le dire

quand il commence, rampe de

lancement.

Gomez (Atalanta): les Roms souffrent trop ces derniers temps e

il peut blesser l’adversaire.

Borini (Vérone): sait marquer en jouant depuis le milieu de terrain

sur, renaissant.

Castrovilli (Fiorentina): Iachini le voit comme un milieu de terrain libre

pour mettre fin au réseau, +3?

Ramirez (Sampdoria): Ranieri a pris un certain temps mais il a

compris qu’il ne peut pas se passer de lui, en

formissima.

attaquants

Ronaldo (Juventus): à prix réduit pour le conseiller mais nous le faisons

également, chasse aux records.

Joao Pedro (Cagliari): est la star de la saison de Cagliari

que personne ne s’attendait, tireur de pénalité e

pas seulement.

Mertens (Naples): la défense de Cagliari est restée dans les minutes

récupération contre la Lazio, Cyrus revient

s’affirmer.

Lukaku (Inter): entre lui et son partenaire attaquant Lautaro

on voit le belge avec plus d’occasions de

réseau.

Caputo (Sassuolo): maintenant qu’il est officiellement devenu le

tireur de pénalité les 20 buts est faisable, à

toute la bière.

ZONE MANTRA

Falcon A (Lecce): pour le trident il en est le propriétaire.

Di Francesco

W (Spal): excellente attaque extérieure.

Barrow Pc (Bologne): jouer dehors mais marquer en premier

la pointe.

Ilicic A (Atalanta): déployez-le en toute sécurité au lieu d’un

Pc si vous êtes petit.

Sema E (Udinese): pour les rôles qui ne veulent qu’un E è

parfait.

Veloso MC (Vérone): meilleur M de la journée.

Church WA (Fiorentina): sur le terrain aussi comme A.

Locatelli MC (Sassuolo): vous pouvez aussi vous y aventurer en C.

Kurtic CT (Parme): en tant que pur milieu de terrain, il a toujours son propre

pouquoi.

Callejon W (Naples): W remis en forme.