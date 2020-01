contacts avec le talent de Hertha Berlin

Après avoir été retiré de Coupe d’Italie le technicien du Rome Paulo Fonseca nécessite des renforts du marché. Dans cette optique, selon Sky Sport, le ds Petrachi a pris contact avec l’agent de Javairo Dilrosun, classe d’aile gaucher ’98 deHertha Berlin, qui a grandi au football à Ajax et à Manchester City.

L’offre et les alternatives

Les Giallorossi l’évaluent et pointent le prêt avec une obligation de remboursement liée à la fréquentation, même si le club allemand préférerait définitivement un transfert inconditionnel. C’est précisément pour cette raison que la piste menant à Adnan ne peut être exclue Januzaj, Classe belge ’95 ex Manchester uni, Borussia Dortmund et Sunderland, actuellement à réel Sociedad.