Conte a tort, Inzaghi ne l’est pas et la Lazio dépasse l’Inter. La Ligue Europa est un problème, mais avec Eriksen, ce sera un titre de champion | Primapagina

l’Inter à Rome, il souffre le double dépassement de la Lazio. En avantage avec Young à la 44e minute de la première mi-temps, il a été atteint par un penalty d’Immobile (50e) et vaincu par un exploit dans la mêlée de Milinkovic Savic (69e) qui en première mi-temps avait également touché la barre transversale. Alors non seulement il perd le match de retour (deuxième défaite, la première à l’extérieur), mais la Lazio le détache également au classement. Les biancocelesti sont deuxièmes à un point de la Juve, l’Inter est deux étapes plus bas.

Pour moi, l’Inter ne méritait pas de perdre. Bien que pendant une demi-heure de la seconde moitié, il était trop docile et, parfois même passif, et Conte inséré Eriksen trop tard (77 ’à la place de Brozovic). C’était un changement à faire immédiatement après le but 2-1, car il était système de jeu fixe qui, en fait, avec l’entrée du Danois, s’est transformé en 3-4-1-2. Sanchez a également dû être mis avant 86 ‘(passage à 4-3-3). Le remplacé Godin l’a repris. L’Uruguayen n’a pas tout à fait tort. Dans une finale où les balles longues et croisées ne manquaient pas, les tirs à la tête de Godin auraient pu servir.

La Lazio a gagné en spéculant sur un coup de pied de pénalité, toutefois solaire (l’ex de Vrij, qui a commis la faute sur Immobile, a également été expulsé pour avoir empêché une nette chance du filet) et sur un corner (avant que le tir rapide de Milinkovic Savic ne soit c’est Brozovic qui a sauvé la cuisse à la conclusion de Marusic).

Bien sûr, après l’avantage biancoceleste, nous avons vu une contre-attaque dirigé par Immobile et gaspillé par Correa (qui a succédé à Caicedo), ainsi que Immobile lui-même a déménagé dans la zone entre Godin et Skriniar appelant Padelli à un rejet prodigieux.

L’Inter ne pouvait qu’être à égalité avec Lukaku (grande intervention défensive d’Acerbi, la meilleure avec Milinkovic) ou avec des photos de l’extérieur d’Eriksen. Quand il a essayé, Strakosha n’a pas reculé (comme sur le but de Young’s Inter) et Lautaro, servi par Young lui-même, a marqué mais était hors-jeu. Lautaro a fait exactement cela et les Nerazzurri ont joué avec un homme de moins.

Jeu très équilibré pendant 70 minutes, mais pas vraiment beau. Plutôt tactique, avec Inzaghi plus opportun que Conte en ce qui concerne la fermeture des approvisionnements latéraux favorisés par Young et surtout par Candreva. Simone a effectué un double remplacement à la 65e minute (le résultat était toujours 1-1) en insérant Lazzari (déplacé vers la droite) pour Jony (il a joué à gauche) et en détournant Marusic vers la gauche. Également à l’intérieur de Correa pour Caicedo qui s’est battu comme un lion tout en touchant quelques balles.

Conte répondit en insérant Moïse à la place de Candreva, a chuté à la distance, après une première mi-temps avec des poumons expliqués (par son tir, rejeté au centre par Strakosha, l’avantage de l’Inter était arrivé) et presque simultanément Brozovic avec Eriksen, déployant le Danois près des pointes. Dans le football, il n’y a pas de contre-test et tout le monde est capable de parler après, cependant Eriksen ne peut pas être renoncé.

Je m’attendais à tout, mais pas que l’Inter, après la défaite interne avec Napoli en Coupe d’Italie, en mettrait un autre en championnat avec la Lazio. La condition physique n’est pas la meilleure (peu pressant et approximatif) et, par conséquent, même la fureur s’est estompée. Le problème est que la Ligue Europa recommence jeudi et l’Inter fait partie des équipes qui pourraient la gagner.

Maintenant, l’équipe est plus large, mais le jeu de Conte nécessite beaucoup d’efforts physiques et nerveux.

Est-ce à dire que l’Inter doit choisir entre Scudetto et Cups? Je ne pense pas. Parce que si vous travaillez vers une mentalité gagnante, il n’y a pas de concours à snober. Toutefois Conte a des priorités: Scudetto, Europa League et Coppa Italia. Il ne se prive de rien, même si le plus apprécié est le titre national parce que les Nerazzurri ont disparu depuis dix ans et parce que Conte l’a gagné partout dans la première saison.

Pour moi, l’Inter reste le favori, plus que la Juve et la Lazio qui l’ont battu, en raison de deux considérations: la valeur de l’entraîneur et d’une équipe convenablement améliorée en janvier. Rome est une pierre d’achoppement sur une voie très convaincante. Bien sûr, à Turin, contre la Juve, le premier mars ne peut pas se tromper. Mais pour ce défi – je suis sûr – l’Inter sera de nouveau prêt.

LA TABLE

Lazio 2-1 Inter (première mi-temps 0-1)

Buteurs: 44 ‘pt Young (I), 5’ st rig. Immeuble, 25 ‘st Milinkovic (L)

Latium (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva (35 ‘st Cataldi), Luis Alberto, Jony (18’ st Lazzari); Caicedo (18 ‘st Correa), Immeuble. Inzaghi

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Godin (42 ‘st Sanchez); Candreva (31e Moïse), Barella, Brozovic (31e Eriksen), Vecino, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Tout. Conte

Arbitre: Rocchi de Florence

Ammonites: 4 ‘st de Vrij (I), 6’ st Leiva (L), 13 ‘st Luiz Felipe (L), 34’ Godin (L), 48 ‘st Milinkovic (L)