Conte case, les détails de l’histoire et les implications possibles pour Puteolana

POZZUOLI (NA). Période de montagnes russes à temps plein à la maison Puteolana 1902, il y a un peu plus d’une semaine, les Phlégréens ont conquis trois points importants contre Gragnano et ont confirmé leur leadership au classement du groupe A d’Excellence. Les jours précédents, plus précisément le 10 janvier, à l’hôtel Degli Dei, le conseil d’administration du club a présenté le nouveau projet de réaménagement du stade “D. Count ».

KO INATTENDU, DEUXIÈME TEMPS NÉGATIF ​​MAIS …

Jeudi puis la douche froide, avec la démission de Président Emanuele Casapulla, un geste fort de la part du numéro un des démons rouges qui a forcément poussé la place à se demander ce que pourrait être le futur proche, mais surtout s’il pouvait y avoir un futur. Le KO avec Volla a accru l’anxiété des fans, mais il faut également souligner que dans la première moitié, l’équipe a créé beaucoup et collecté peu, pour s’effondrer dans la seconde moitié. Seul l’égal interne inattendu des Afragolais contre Mondragone a rendu le samedi de la Puteolana moins amer. Entre autres choses, précisément contre les Volley, nous comprenons que Casapulla et un groupe de membres étaient présents au stade.

Ph Puteolana 1902, Projet de stade

LE PROJET RESTE MAINTENANT MAIS …

Revenant à la démission du Président, le lien avec le récent projet de réaménagement du stade est tout à fait évident. Un projet pour lequel, entre autres, il est indéniable fondamentale pour réaliser une synergie positive entre l’administration municipale, la société et l’entrepreneuriat local. Pour le moment, aucune des parties n’a révélé une motivation claire et claire sur ce qui s’est passé au cours de la semaine, ce que nous savons cependant il ne s’agit en aucun cas d’une cession du projet Puteolana 1902. En fait, l’entreprise devrait respecter toutes ses obligations envers les membres et envers la place Phlégréenne, mais un geste de conciliation de la part des autres parties concernées est absolument décisif pour construire plutôt que diviser et démembrer.

Ph Mayor Pozzuoli

ÉTAPE POUR LE PRÉSENT ET L’AVENIR

L’objectif sportif reste donc la victoire du championnat 2019/20, mais pour construire un avenir rose, discours sur scène, sans lequel aujourd’hui aucun projet de football n’a littéralement aucun sens pour exister. Ces dernières années en Campanie, les exemples de réalités sportives qui ont disparu en raison de querelles de ce type ou qui n’ont dû abandonner le repêchage et les promotions que pour la présence d’une installation sportive inadéquate pour la nouvelle catégorie sont perdus. Dans les prochains jours, donc, l’espoir d’un face-à-face supplémentaire entre l’administration et le club se concrétise.. Une vision populiste de la situation conduirait à penser de façon simpliste qu’un point de rencontre doit être trouvé pour le bien de la partie sportive de la ville, qui pour la charité est toujours une priorité dans ces cas, mais cette fois une fumée blanche ou grise aurait bien plus de répercussions large. En fait, le projet de réaménagement de la zone du stade, en plus de nouveaux emplois, générerait des activités économiquement viables même les jours où il n’y a pas d’événements sportifs au stade, un modus operandi dans le plus pur style britannique qui donnerait enfin une impulsion positive à la ville.

Ph Puteolana 1902, personnel

BRAS DE FER À ÉVITER

L’angoisse des fans de grenade est donc partageable et juste, également à la lumière des dernières expériences négatives dans le football. Cette année, le voyage a commencé sur des pistes totalement différentes, sur et hors du terrain, mais il est maintenant temps de mettre de côté les querelles et les axes de guerre, une éventuelle lutte à bras nuirait en fait à tout le monde et replongerait la Puteolana dans une situation d’instabilité dont tout le monde se passerait volontiers, avec le risque sérieux de perdre à nouveau le football qui compte à Pozzuoli. L’espoir est donc que des conseils plus doux puissent être atteints et que cette semaine ne restera dans les mémoires que comme une mauvaise parenthèse sur un chemin de croissance générale.