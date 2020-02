Conte: «La paix et la personnalité font défaut. Eriksen? Un joueur ne résout pas les problèmes »| Primapagina

Antonio Conte, entraîneur dunter, le KO avec la Lazio a commenté à Sky Sport: “La performance était là, ce que je n’aime pas, c’est le résultat et comment les deux buts de la Lazio sont venus. Dans ces jeux, les détails font la différence, mais tout fait partie de notre processus de croissance. Comme à Barcelone et Dortmund, on était en avance et on avait des matchs en main, il faut grandir dans la gestion des épisodes pour les amener en notre faveur. “

SUR LES BUTS MAINTENANT – Conte a ajouté: “Le but marqué au début de la seconde mi-temps n’a évidemment pas pris, il y a un long chemin à parcourir si nous voulons penser à ennuyer ceux devant. Aujourd’hui était une confrontation presque directe. Le match d’aujourd’hui était équilibré, entre deux équipes avec une idée tactique précise et avec la volonté de la gagner, compensée par deux buts très évitables de notre part. Le premier épisode de but? Nous avons été pris dans la frénésie, dans de nombreuses situations, nous devons être plus sereins. Nous devons continuer à travailler pour corriger ces défauts, nous avons encore beaucoup de marge d’amélioration. Nous devons grandir en termes de personnalité, déjà dans le tour de balle, nous avions très peur. Ceci est une condition psychologique parce que, immédiatement sur 2-1, nous avons recommencé à jouer et créer des opportunités. Je pense que la meilleure défense reste l’attaque, nous sommes très jeunes et c’est la prochaine étape. Je ne veux pas me bander la tête de toute façon, la performance était là. ”

Sur Eriksen: “La recherche de l’équilibre, aussi bien dans les phases défensives qu’offensives, est fondamentale. Nous ne pouvons pas penser qu’un seul joueur peut résoudre des situations. Nous devons continuer à travailler et à grandir. “