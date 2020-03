Conte: «Magasins et clubs fermés dans toute l’Italie, seuls les aliments et les pharmacies sont ouverts. Au moins 14 jours pour voir les effets »| Primapagina

De nouvelles mesures encore plus drastiques pour lutter contre les coronavirus en Italie. Le premier ministre l’annonce Giuseppe Conte dans une longue intervention sur Facebook: “Merci à ceux qui respectent les mesures. Je sais que ce n’est pas facile, mais ces sacrifices apportent une contribution à notre pays. L’Italie montre une preuve de maturité, d’être unie et responsable. Le monde il nous regarde, certainement pour les chiffres de l’infection, mais aussi pour les images de notre courage, de notre force. Demain, ils nous regarderont, ils nous admireront comme un exemple positif. En tant que pays qui, sous sa responsabilité, a vaincu la pandémie. Nous sommes les premiers à ayant été touchés, mais nous sommes aussi ceux qui réagissent avec plus de force. Gouverner, c’est avoir une vision à 360 °. Ce défi met à rude épreuve notre système de santé, mais aussi l’économie et le tissu productif. supposé ici, nous avons pris en compte tous les intérêts et valeurs en jeu.

J’ai fait un pacte avec ma conscience, en premier lieu il y a et il y aura toujours la santé des Italiens. Il y a quelques jours à peine, j’ai demandé à changer de style de vie, à rester à la maison et à ne pas sortir. La grande majorité a répondu de manière extraordinaire. Je savais que ce serait la première étape, pas la dernière.

Nous sommes conscients que dans un pays aussi grand que le nôtre, nous devons procéder progressivement pour que tout le monde comprenne et prédispose. Il est temps de faire un pas de plus, le plus important. Nous avons maintenant la fermeture de toutes les activités commerciales, les ventes au détail à l’exception de l’alimentation, des pharmacies, des parapharmacies, des buralistes et des marchands de journaux.

Aucune précipitation dans les supermarchés n’est nécessaire, mais nous fermons les pubs, les restaurants, les coiffeurs, les centres de beauté, les services de cantine qui ne garantissent pas une distance de sécurité. En ce qui concerne les activités de production, la possibilité d’un travail agile et les vacances des employés doivent être utilisées autant que possible. Les industries et les usines pourront continuer, tant qu’elles adopteront des protocoles de sécurité afin d’éviter la contagion. Les usines et les industries sont encouragées à prendre des mesures telles que la fermeture de départements non essentiels. Les activités agricoles et les chaînes d’approvisionnement restent ouvertes.

Les services de transport, bancaires, financiers, d’assurance et postaux sont garantis. Les activités accessoires nécessaires à la réalisation des activités ouvertes.

La règle de la mère reste la même, limitant les déplacements pour des raisons professionnelles, de santé et de nécessité. Il est important de savoir que nous avons récemment commencé à changer nos habitudes, nous ne pourrons voir l’effet que dans quelques semaines. Pour avoir une rétroaction efficace, nous devrons attendre quelques semaines, ce qui est très important. Si les chiffres continuent d’augmenter, ce qui n’est pas improbable, cela ne signifie pas que nous devrions nous dépêcher de prendre de nouvelles mesures. Nous devrons être lucides, mesurés, rigoureux, responsables.

Je nommerai sous peu un commissaire délégué doté de larges pouvoirs d’exemption qui s’emploiera à renforcer la production d’équipements de soins intensifs. Je nommerai le Dr Domenico Arcuri, profitera de cette structure déjà consolidée et traitera avec dr. Borrelli. Je remercie toutes les femmes et les hommes de la protection civile pour le travail incroyable qu’ils accomplissent jusqu’à présent.

Une dernière chose: si nous respectons tous ces règles, nous sortirons de cette urgence plus rapidement. Le pays a besoin de la responsabilité de chacun de nous, 60 millions d’Italiens qui font des sacrifices chaque jour. Chaque individu bénéficie du sien mais aussi des sacrifices des autres.

Restons à l’écart aujourd’hui pour nous embrasser plus chaudement et courir plus vite demain.

Tous ensemble, nous y arriverons. “