Conte menace l’Empire Juve

C’était idéal. Un club ambitieux, avec lequel je voulais aller travailler. J’avais tout. Quelle était belle l’histoire d’amour de l’Inter avec Mourinho. Un homme qui a mis fin au projet portugais en élevant la Ligue des champions au Bernabéu. Il était l’Inter de Milito, de Cambiasso, d’Eto’o, de Maicon, de Sneijder… Un Inter difficile, coriace et infatigable avec le cachet personnel portugais, symbole et porteur des commandements «nerazzurri».

10/02/2020 à 21:40

CET

Albert Grace

Tout passait par lui, tout le monde était à sa merci, même un lion indomptable comme Eto’o, qui s’est embarqué dans la double face au désespoir du Camp Nou en demi-finale de Ligue des Champions. Vous souvenez-vous? Il a plu tellement de ces jours … C’était le dernier grand projet de l’Inter, qui a culminé en éliminant le Bayern au Bernabéu en finale de la Ligue des champions.

C’était son dernier service avant de débarquer à Chamartín. Et à partir de là, l’Inter a frappé. Sans chemin balisé. Des correctifs et plus de correctifs pour essayer de mener un projet de noms plutôt que de convictions.

Le «nerazzurri» a traversé des années d’obscurité et de pénurie de titres. Mais un gars qui retrace Mourinho est arrivé. Pour vouloir tout maîtriser, pour son mauvais lait quand il perd, pour son style plus efficace que pour le salon et pour ramener enfin l’Inter à son «statut» d’équipe gagnante. Où par les noms, les joueurs et l’histoire méritent d’être. Antonio Conte a rendu l’illusion à la paroisse «nerazzurra» depuis son arrivée et le projet italien commence à prendre racine.

«Sorpasso» dans le derby

À l’heure actuelle, déjà arrivé à la mi-février, l’Inter est le leader de la Serie A après avoir profité du trébuchement de la Juventus et régnant dans le derby de Milan. L’équipe, dans la bouche de Conte, a tiré “la tête, le cœur et les jambes & rdquor; pour retracer un jeu qu’ils avaient à juste titre perdu pour se reposer. Malgré cela, l’Italien leur a fait changer la «puce» et l’élimination en phase de groupes de la Ligue des champions est le seul endroit où un technicien bat des records en triplets inter.

Il avait pour mission de former une équipe compétitive et d’améliorer les records de Spalletti, qui s’est terminée la saison dernière à 21 points d’Allegri Juventus. Cependant, non seulement il a accompli, mais il a commencé à rivaliser avec vous pour le titre «Vecchia Signora» avec des chiffres spectaculaires. Mourinho, à ce moment, avait 53 points avec son Inter.

Conte et ses disciples, au 23e jour, ont déjà atteint 54, avec une défaite de moins que le tirage «nerazzurro» de la saison 09-2010. Et tout cela sur commande. Conte, un patient du 3-5-2 non négociable, a renforcé la ligne défensive et laissé le talent offensif faire le reste. De Vrij, Godín et Skriniar sont derrière un mur tandis que Lautaro et Lukaku font des ravages. Le Belge était une demande expresse de Conte pour cette équipe et est devenu une véritable star.

Dans le derby de Milan, il a remporté le “Best Leading Actor Award & rdquor; du jeu, mais ses performances sont brutales tout au long de la saison. En Serie A, Lukaku a 17 buts et 2 passes décisives. Le géant les ramasse et Lautaro passe derrière. L’Argentin, à un excellent niveau, s’est révélé être le partenaire de danse idéal pour le Belge et ses chiffres au Calcio le dictent: 11 buts et 1 assistance.

Tout cela sans oublier un centre du terrain avec un objectif et un travail qui ont ajouté à ses rangs un talent comme celui d’Eriksen. Le Danois est appelé à être le leader de la zone large mais doit gagner une place parmi les Barella, Sensi, Neighbour, Brozovic et compagnie. Eriksen est arrivé au marché d’hiver, avec Young et Moses, pour donner le «sorpasso» à une Juventus qui devra rentrer.

C’est toujours le cas. La «Vecchia Signora» traverse un moment délicat malgré le fait que Cristiano Ronaldo était plus en forme ces dernières années. Sarri garde le bloc Allegri mais manque de temps. Quelque chose qui n’a pas devant un Inter qui est autorisé à rêver … Mais il devra transpirer du sang pour garder la tête. Et c’est qu’après le duel de Coppa contre Naples demain, l’équipe de Conte se rendra en Lazio ce week-end aux Jeux olympiques et le 1er mars, il affrontera la Juve.

Lazio, dans le combat

Tout semble faire face à un combat entre deux titans mais la vérité est que l’ensemble d’Inzaghi a encore beaucoup à dire. La Lazio est à un point seulement des deux colosses et a la «Capocannoniere» de l’Italie. Immobile est le leader incontesté d’une équipe à l’affût. Une finale de campagne brutale arrive dans la série A.