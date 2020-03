Conte: “Rationalisation de la bureaucratie, mesures immédiates de grand impact. Sur la reprise …”

ROME. À 19 h 20 Premier ministre italien Giuseppe Conte directement du Palazzo Chigi, il est revenu pour parler de l’urgence du coronavirus, le point de la situation entre les nouvelles mesures économiques et la crise sanitaire à affronter.

PARLEZ LE PREMIER MINISTRE

«Nous avons immédiatement lancé une mesure de grande urgence et d’impact, nous impliquons les maires qui sont nos premières sentinelles pour les collectivités locales, nous leur confions, je viens de signer un Dpcm qui a la somme de 4,3 milliards sur le fonds de solidarité municipal . Nous essayons de remettre les fonds aux travailleurs indépendants le plus rapidement possible et de simplifier au maximum la bureaucratie. Ceux qui ont droit à des licenciements et des exemptions ordinaires doivent avoir la possibilité d’y accéder d’ici le 15 avril, y compris les primes se référant au mois de mars. Il y aura un Pin pour se connecter au portail INPS et obtenir la disponibilité de ces sommes. Quant à la reprise des activités de production que nous avons définies comme non essentielles, nous l’évaluerons avec le comité technico-scientifique au début de la semaine prochaine. Nous ne sommes pas encore en mesure de faire des prédictions. Raisonnablement, la suspension des activités d’enseignement, scolaires et universitaires se poursuivra au-delà du 3 avril “.