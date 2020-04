Conte: «Sports individuels à partir du 4 mai, le football s’entraînera à partir de 18. Il n’est pas encore décidé si la Serie A se terminera». Commerces, activité physique, bars: toutes les annonces .

Nous voici: le Premier Conte donne le feu vert au football, mais seulement à partir du 18 mai. En fait, le feu vert mis en scène est arrivé dans le discours d’aujourd’hui: les entraînements individuels sont autorisés à partir du 4 mai, les entraînements en équipe à partir du 18 mai: “Vous pouvez vous éloigner de votre domicile mais uniquement en respectant la distance d’au moins 2 mètres d’une personne à une autre pour le sport. Pour permettre une reprise progressive des activités sportives individuelles, les séances d’entraînement des athlètes seront autorisées à partir du 4 mai mais dans le respect des règles de l’éloignement social, à huis clos, sans aucun rassemblement. Les entraînements en équipe et collectifs peuvent recommencer à partir du 18 mai ».

Mettez la première phase derrière pour combattre le coronavirus, le Premier ministre Giuseppe Conte lors d’une conférence de presse a annoncé les lignes directrices de la phase 2: “La phase 2 commence mais il faut continuer à respecter la distance sociale sinon la courbe monte. Vous avez tous fait preuve de force et de courage du nord au sud. Maintenant, la phase de coexistence avec le virus commence pour tout le monde: il faut savoir que la courbe de contagion peut remonter. Ce risque est là et nous devons le prendre. Dans la phase 2, la distance de sécurité et le risque de propagation seront fondamentaux. Même dans les relations familiales, il faut être prudent. Nous gardons à l’esprit que les scientifiques et les experts disent qu’un infecté sur 4 est dans les ménages. Si nous ne respectons pas les précautions, la courbe montera et pourrait devenir incontrôlable. Nos décès et nos dommages à notre économie augmenteraient. Si vous aimez l’Italie, gardez vos distances. En tant que gouvernement, nous devrons surveiller et être prêts à intervenir si la situation devient critique. Comment le garder sous contrôle? Nous sommes tous confrontés à un test très difficile: un défi complexe nous attend dans les prochains mois. Et je me rends compte que les Italiens souhaiteraient un relâchement des mesures après des semaines difficiles. On peut faire un choix: chasser la colère et le ressentiment, réfléchir à ce que chacun de nous peut faire pour permettre une récupération plus rapide. Cela dépend de chacun de nous. Dans les mois à venir, nous devons jeter les bases de la relance du pays en levant les mains. Avec l’équipe des ministres, nous ne reculerons pas: nous continuerons de nous battre en Europe et en Italie pour changer ce qui ne va pas. Le plan que j’illustre commencera le 4 mai et devra être développé par tous. En coexistence avec le virus, nous devrons adopter toutes les précautions et les protections individuelles: nous avons demandé au commissaire Arcuri de calmer le prix des masques. Il y aura un juste prix pour rémunérer les entreprises. En outre, le gouvernement est fermement résolu à éliminer la TVA. Le prix devrait être d’environ 0,50 euros pour les masques. Un principe important a été affirmé en Europe: la réponse d’urgence doit être commune. Les pays les plus touchés pourront parcourir une voie plus rapide dans la reprise sous le signe de la solidarité. Si l’Italie n’avait pas posé ces conditions avec force, nous n’aurions jamais atteint ce résultat historique. Un point en notre faveur, nous devons tous en être fiers. Le système italien a sollicité et obtenu cette réponse. Nous avons fait un pas en avant important, nous devons maintenant atteindre l’objectif ou traduire ce principe politique. En termes de travail technique, cela signifie équilibrer cet outil et le proposer immédiatement dans la disponibilité des pays concernés “.

Comme Ansa l’annonce, le projet de Dpcm qui entrera en vigueur le 4 mai prévoit: “Il est interdit à toute personne physique de se déplacer ou de se déplacer, par des moyens de transport publics ou privés, vers une région autre que celle dans laquelle elle se trouve actuellement, sauf pour des besoins de travail avérés, d’urgence absolue ou pour des raisons de santé; il est en tout cas autorisé de rentrer chez vous, à domicile ou à domicile. Les mesures entreront en vigueur le 4 mai. Que se passera-t-il au cours des deux prochaines semaines? Nous aurons une confirmation généralisée des mesures d’espacement. Il restera donc des déplacements à l’intérieur de la région pour être justifiés comme auparavant. Nous ajoutons des quarts ciblés pour rendre visite à des proches. L’interdiction de la cueillette, de l’éloignement social et de l’utilisation des masques reste prévue. Les déplacements dans les régions sont autorisés. Entre les régions, seuls les déplacements sont autorisés pour des raisons de travail, d’urgence ou de santé. Nous introduisons une règle plus stricte pour ceux qui présentent des symptômes et de la fièvre. Ils doivent rester à leur domicile et en informer le médecin traitant. Nous autorisons l’accès aux parcs, villas et jardins publics mais dans le strict respect des distances. Les commissaires aux comptes pourront ordonner la fermeture des zones où il n’y aura pas de respect des contrôles. Sports et activités motrices: c’était possible à proximité de votre domicile, maintenant vous pouvez vous éloigner mais en respectant la distance de 2 mètres les uns des autres. Dans le cas d’une activité motrice, la distance est de 1 mètre. Les séances d’entraînement pour les athlètes professionnels et non professionnels seront autorisées à partir du 4 mai. Ils seront autorisés dans le respect des règles de l’éloignement social, sans rassemblements et à huis clos “.

“Pour ceux qui pratiquent des disciplines collectives: il y a eu une ouverture concernant les cérémonies funéraires. Il a endeuillé trop de morts de cette période sans cérémonie dédiée. A partir du 4 mai ce sera possible avec un maximum de 15 personnes à l’extérieur et en respectant toutes les mesures. A partir du 4 mai, nous autorisons la restauration à emporter. Rassemblements interdits à l’extérieur des locaux, vous y entrerez un à la fois et la nourriture ne sera pas consommée à proximité. Nous rouvrirons tous les secteurs de la fabrication, de la construction et de la construction en gros à partir du 4 mai. Nous le faisons avec un plan articulé qui sera visible dans le nouveau décret. Elle est autorisée si toutes les entreprises respectent les protocoles de sécurité. Le message pour ces entreprises est de récupérer ce protocole afin que tous les locaux soient préparés avec les prescriptions adoptées. Flux de travailleurs: les entreprises de transport doivent se préparer à se conformer aux dispositions du Protocole. Grâce aux données de toutes les Régions, nous pourrons traiter toutes les situations critiques. Sur la base des paramètres et du travail du comité technique scientifique, nous pourrons intervenir en cas de situations critiques. Nous ne pouvons pas nous permettre une situation qui échappe à tout contrôle. Avec ce système, nous prenons le risque de rouvrir. Avec ces protocoles et prescriptions, nous allons faciliter le verrouillage à partir du 4 mai. Permettez-moi de prévoir que le gouvernement nous adresse clairement le plan auquel nous nous attaquons. Une ouverture du commerce de détail est prévue le 18 mai. Avec toutes les précautions nécessaires, musées, expositions et bibliothèques en plus de la formation d’équipes dans le domaine du sport “

"Nous ferons également tout notre possible pour intervenir à temps auprès des établissements balnéaires. Le 1er juin est la date à laquelle nous aimerions rouvrir les bars, les restaurants, les coiffeurs et les activités de soins personnels. Il s'agit d'un programme différé par étapes: nous prenons quelques jours de plus pour prendre toutes les précautions afin que les intéressés soient prêts à intervenir.

«Je suis un fan de football comme beaucoup d’entre vous. Il semblait étrange de suspendre le championnat mais rien d’autre ne pouvait être fait. Je peux vous assurer que le ministre Spadafora travaillera intensément avec les experts du comité scientifique et les composantes du système de football pour trouver un chemin que nous avons déjà défini en partie pour la reprise de l’entraînement individuel à partir du 4 mai et de l’entraînement collectif le 18 mai, alors nous évaluerons s’il y a les conditions pour mettre fin à la Serie A. Ce n’est pas encore décidé: si le championnat se termine, nous le ferons en garantissant des conditions de sécurité maximales ».