Contes de fées croisés et un chèque à six chiffres. Alors Parme combat le Coronavirus

Gianni Rodari et collectes de fonds “garanties”: depuis le début de l’urgence, Parme a rendu son soutien à l’Italie et à sa ville particulièrement fort dans la lutte contre le coronavirus et bien qu’il fût parmi les premiers clubs de Serie A à pour s’engager économiquement dans le soutien à la population pendant l’urgence, l’initiative des contes pour enfants racontée directement par les footballeurs avec des vidéos de leurs foyers respectifs, est celle qui vole le plus d’attention. Tous les soirs, via les canaux officiels du club (hier c’était le tour d’Iacoponi, la veille à Scozzarella, ndlr). Un des protagonistes dans le domaine de la splendide saison des croisades, prête sa voix pour raconter un conte de fées, au profit des jeunes fans des Croisés, et pas seulement.

Mais cela ne s’arrête pas là: Parme, ces derniers jours, a communiqué la possibilité d’être remboursé de l’abonnement pour les matches de championnat qui ne seront pas joués à cause du Coronavirus. Cette somme peut également être destinée à l’unité de soins intensifs et au service des infections de l’hôpital de Parme. Dans tous les cas, même si la somme n’arrive pas, l’entreprise garantit un don de 100 000 euros.

“Quel que soit le nombre d’abonnés qui décideront de faire don de leurs acomptes à La Squadra Più Forte di Parma dans le cadre de cette initiative et d’autres initiatives de remboursement, Parma Calcio 1913 garantira en tout cas un don minimum de 100 000 € – destiné au Département Thérapie Intensif et au service infectieux de l’hôpital de Parme – pour ce qui est maintenant la cause la plus importante. La société des Croisés soutiendra donc tous ceux qui décident d’aider l’équipe de soins de l’hôpital Maggiore de Parme, en intégrant la somme collectée pour arriver à chaque cas au seuil minimum de 100 000 euros, en plus des initiatives déjà en cours “.