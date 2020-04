Contexte Emre Can: voici comment les adieux à la Juve ont mûri | marché

Un appel téléphonique direct de Maurizio Sarri à la fin du mois d’août dernier, cela a littéralement mis les gens en colère Emre Can. L’entraîneur de la Juventus l’a appelé et l’a informé en quelques secondes de la coupure de la liste de la Ligue des champions. Le milieu de terrain allemand n’a pas bien pris la décision et a donc choisi en janvier de changer d’air, en signant avec le Borussia Dortmund.