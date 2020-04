Contexte Neymar: matchs secrets avec le Real Madrid, la Juventus et le choix du Brésilien | marché

Evadez-vous du Paris Saint-Germain, cette fois pour de vrai. Malgré l’urgence du coronavirus, Neymar sera satisfait, après trois ans de hauts et de bas, il quittera le club qui l’a rempli d’argent mais dans lequel il ne s’est jamais senti chez lui. La position de Nasser Al-Khelaïfi a considérablement changé au cours de la dernière année, il a accepté les caprices et les attitudes des premières femmes pour défendre son investissement, il est maintenant prêt à tout pour s’en débarrasser. Sans perdre une tonne d’argent.

MOSSA REAL MADRID – Neymar partira pour l’Espagne. Probablement Barcelone, à peine le Real Madrid, qui, il y a douze mois, a tenté par tous les moyens de l’attraper. Pour dire à l’agent ONey, Wagner Ribeiro, à Canal do Nicola sur Espn: “En mai 2019 j’étais à Madrid plusieurs fois en secret, Florentino Perez voulait Neymar, c’était son rêve “. Certes, le nom du troisième buteur du Brésil avec 61 buts, a été au centre des conversations entre Blancos et Psg, mais la volonté de l’intéressé a arrêté tout type de négociation. Et les deux clubs ont donc dû se contenter de l’échange Navas-Areola.

LA VÉRITÉ – Neymar, pour lequel la Juventus était prête à sacrifier Dybala, très apprécié par Leonardo, il n’a jamais considéré l’hypothèse de Turin ou l’hypothèse de Madrid. Il voulait et veut Barcelone, pour lequel il est prêt à baisser son salaire pour revenir. Il y a un an, après la fin du retour à Blaugrana pour la photo-finish, la direction de Blaugrana lui a promis: “Attends un an, allons te récupérer “. Donc ça va faire cet été, malgré le coronavirus.