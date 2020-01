CONTINUER GRATUITEMENT VIA ESPN | Monterrey vs. Celaya LIVE Stade Miguel Valdés Diffusion en ligne narration TUDN STREAM canaux date heure EN DIRECT ronde de 16 Copa MX | Mexique | nczd Mexique

Monterrey contre Celaya (EN DIRECT et EN DIRECT / via TUDN et ESPN 2/8 h 00) entrer en collision pour le match aller des huitièmes de finale Coupe MX dans le stade Miguel Alemán Valdés. Suivez la MINUTE A MINUTE du match pour Depor.com. Ceux dirigés par Antonio Mohamed Ils veulent accéder au prochain tournoi et démontrer leur hiérarchie dans le pays aztèque.

Le duel entre Monterrey et Celaya Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les interviews et le résultat du match qui définit le classement au prochain tour de la Coupe MX.

Monterrey vs. Celaya: horaires des matchs

Mexique 19 h 00

Pérou 20 h 00

Équateur 20 h 00

Colombie 20 h 00

Bolivie 21 h 00

Venezuela 21 h 00

Argentine 22 h 00

Chili 22 h 00

Paraguay 22 h 00

Uruguay 22 h 00

Brésil 22 h 00

Espagne 2h00 (23 janvier)

Les «Rayados» contesteront le deuxième engagement officiel de 2020 ce mercredi 22 janvier. Le tableau dirigé par Antonio Mohamed sera mesuré dans l’un des clubs qui peine à réussir sa promotion.

Le retour de la «Pandilla», après avoir décroché le titre du tournoi d’ouverture 2019, a laissé planer des doutes parmi les fans quant au résultat obtenu face à un Monarcas Morelia irrégulier.

Monterrey Il n’a pas passé l’égalité (2-2) devant le Michoacán et a joué à domicile. Nicolás Sánchez est l’auteur des deux buts de l’équipe regiomontano. Tous deux sont arrivés par la prison.

«Nous allons nous améliorer avec les matchs. Je suis calme car l’équipe n’abandonne jamais et essaie de faire ce que l’on demande », a déclaré Mohamed« turc »après égalité et a précisé que l’équipe n’a pas montré sa meilleure version.

Dans le précédent, Luis Cárdenas, le gardien qui remplacera Marcelo Barovero, a déclaré que l’objectif de Monterrey Ce sera toujours de se battre pour tous les trophées toujours. Par conséquent, ils se battront pour atteindre la prochaine étape.

“La position de l’institution a toujours été de remporter tous les titres possibles, avec l’arrivée de nouveaux joueurs et le renforcement de l’équipe, il y a suffisamment de joueurs pour affronter au mieux tous les tournois possibles”, a expliqué le gardien.

Monterrey vs. Celaya: alignements possibles

Monterrey: Luis Cárdenas; Edson Gutiérrez, José María Basanta, Axel Grijalva, Jesús Gallardo; Arturo González, Jonathan González; Miguel Layún, Rodolfo Pizarro, Maximiliano Meza, Aké Loba.

Celaya: Christian Campestrini; Juan Aguirre, Daniel Cervantes, Felipe Aguirre, Alan Mendoza; Maurice Cova, Elsinho, Carlos Rosel; Michelle Benítez, Martín Zúñiga, Emiliano Ozuna.

Monterrey vs. Celaya: emplacement du stade

