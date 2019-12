CONTINUEZ ICI, Liverpool vs. Flamengo LIVE et LIVE pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs 2019 au stade international de Khalifa

Nous nous connectons depuis le stade international de Khalifa pour vivre Liverpool et Flamengo (LIVE | LIVE | ONLINE | STERAM LIVE) via Fox Sports et TNT Sports à partir de 12h30 à la fin de Coupe du monde des clubs 2019. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Suivez la MINUTE MINUTE de la réunion sur le web Depor.com pour rencontrer le champion du tournoi.

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Liverpool et Flamengo.

Liverpool et Flamengo Ils seront mesurés à Doha par la couronne du club de football mondial dans une réédition de la finale de 1981, avec des souvenirs amers pour les Anglais et des bonbons pour certains Brésiliens qui rêvent de mettre la touche finale à une saison historique. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade international de Khalifa.

Liverpool contre Flamengo: horaires des matchs

Mexique – 11 h 30

Pérou – 12 h 30

Équateur – 12 h 30

Colombie – 12 h 30

Bolivie – 13 h 30

Venezuela – 13 h 30

Argentine – 14 h 30

Chili – 14 h 30

Paraguay – 14 h 30

Uruguay – 14 h 30

Brésil – 18h30

Espagne – 13h00

Liverpool, Champion d'Europe, aspire à obtenir son premier Coupe du monde des clubs, une sacrée compétition pour eux avec trois défaites en trois finales disputées (1981, 1984 et 2005). Dans deux de ces obstacles, il avait des équipes brésiliennes comme rivales.

En 2005, il est tombé contre Sao Paulo (1-0) et en 1981, alors qu'elle s'appelait encore Coupe Intercontinentale, il s'est battu 3-0 contre son adversaire ce samedi, le Flamengo, qui aspire à répéter l'acte dans les terres qatariennes.

Jorge Jesus, entraîneur de Flamengo, Il a mentalisé son équipe pour la grosse décision, ce qu'ils ont accepté après avoir remporté le Saudi Al Hilal d'André Carrillo en demi-finale, lors du nième retour de l'équipe (3-1).

Il a fait l'objet d'une attention particulière lors de l'entraînement préparatoire avec le milieu de terrain Willian Arao, l'ancre au centre du terrain, et l'attaquant «Gabigol», le meilleur buteur.

Lui et son partenaire dans l'attaque, Bruno Henrique, dépassent 70 points cette saison, des chiffres qui pourraient être signés par n'importe quelle paire attaquante d'un grand Européen.

“ Gabigol '' et Bruno Henrique formeront la ligne offensive d'un onze sans blessés ni doutes et qui compte d'autres acteurs importants comme l'Uruguayen Giorgian De Arrascaeta, l'Espagnol Pablo Marí ou le latéral expérimenté Filipe Luis et Rafinha.

Il Liverpool Il s'est efforcé, pour sa part, de convaincre de l'importance de ce titre, bien que son objectif semble être loin du Qatar, peut-être en Angleterre, où ils sont les leaders de la Premier League, leur principal objectif de la saison.

L'équipe anglaise a déjà souffert en demi-finale contre le Mexicain Monterrey (1-2), qui n'a doublé qu'à la 91e minute grâce au but de Roberto Firmino.

Mais son entraîneur, Jurgen Klopp, insiste pour vouloir ramener le trophée à la maison. «Nous ne sommes pas ici en tant que champions d'Europe et avec l'intention de montrer que nous sommes supérieurs, mais nous voulons gagner. Nous ne sommes pas mauvais et rien n'est décidé », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse avant le match.

L'Allemand aura deux victimes sûres, le défenseur Matip et le milieu de terrain Fabinho; et deux inconnues pour onze, car Wijnaldum n'a pas été libéré ce vendredi et Virgil Van Dijk, deuxième meilleur joueur du monde pour la FIFA, a exercé normalement, mais ce n'est peut-être pas à cent pour cent, c'est donc un doute.

Liverpool contre Flamengo: alignements probables

Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Adam Lallana (ou Wijnaldum), James Milner (ou Xherdan Shaqiri ou Alex Oxlade-Chamberlain); Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané. DT: Jurgen Klopp

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Gérson, Willian Arao, Giorgian De Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique et Gabriel Barbosa «Gabigol». DT: Jorge Jesus.

