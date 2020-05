contrat de ds Vagnati résilié

Avec un communiqué de presse officiel sur son site Internet, SPAL officialisé la résiliation du contrat contraignant Davide Vagnati au club biancazzurra en tant que directeur sportif.

Ci-dessous le communiqué de presse, qui retrace l’histoire des Génois et à travers lequel le club ne manque pas de remercier l’ancien PDG pour le travail accompli, qui s’est avéré fondamental pour les réalisations de l’entreprise.

Le communiqué de presse officiel

« S.P.A.L. srl annonce qu’aujourd’hui le responsable de la zone technique Davide Vagnati a résilié le contrat avec le club biancazzurro. Depuis le début de l’expérience avec la nouvelle direction de la famille Colombarini et le président Walter Mattioli en juillet 2013, Vagnati est la référence de la zone sportive, un rôle précédemment couvert également à Giacomense, où il avait déjà commencé le chemin en tant que footballeur pendant trois saisons puis comme directeur sportif.

En route pour le biancazzurrou, réalisée en coordination avec la direction, SPAL a remporté d’innombrables succès: promotion de Lega Pro en Serie B et victoire de la Lega Pro Super Cup (saison 2015-2016), promotion de Serie B en Serie A (saison 2016-2017), deux arrêts consécutifs en Serie A (saisons 2017-2018 et 2018) 2019).

S.P.A.L. srl est fier d’avoir connu et travaillé avec Davide Vagnati, Qui, grâce à des relations humaines construites, à la passion, aux motivations et à l’harmonie, a pu créer au sein de toutes les composantes corporatives et sportives un groupe uni amoureux des couleurs bleu-blanc. Vagnati aura une place spéciale dans l’histoire de l’épaulette, qui a contribué à relancer, en recevant de l’entreprise un certificat de ses qualités et qualités de gestion.

La famille Colombarini, le président Walter Mattioli, les dirigeants et tous les membres du Club souhaitent à Davide un avenir plein d’autres succès extraordinaires. Merci Davide ».

L’avenir à Turin

En poste depuis le 13 juillet 2013, Vagnati est déjà prêt pour une nouvelle aventure. Sa carrière devrait en effet commencer turin de Le Caire urbain, qui l’attend déjà dans les prochains jours pour officialiser son arrivée.

Les Génois devraient donc se substituer à Massimo Bava, actuel directeur sportif qui s’occupe également des questions administratives et logistiques au club grenade.