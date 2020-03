Contre la discrimination et l’hypocrisie: les ultras du Bayern Munich expliquent leur protestation

Cela fait deux jours depuis ce match désormais tristement célèbre au Rhein-Neckar-Arena. Le Bayern Munich gagnait 6-0 contre Hoffenheim, lorsque les supporters à l’extérieur brandissaient une bannière qui insultait grossièrement le milliardaire allemand Dietmar Hopp, le principal bailleur de fonds du club basé à Sinsheim. Le stade a éclaté en railleries bruyantes et l’arbitre a arrêté le jeu.

À partir de là, la situation s’est aggravée. Même après que les joueurs et Hansi Flick ont ​​supplié leurs fans de ranger la bannière, la section à l’extérieur du Bayern en a retiré une nouvelle répétant la même insulte. Conformément au protocole DFB, l’arbitre a retiré les joueurs du terrain et tout le match a été mis en doute. Finalement, la procédure a repris, mais plus de football a été joué – en signe de solidarité avec Hopp, les joueurs des deux équipes ont fait circuler le ballon sans but pendant quinze minutes.

Après le match, Karl-Heinz Rummenigge et Hansi Flick ont ​​émis des déclarations fermes condamnant les actions des fans, et ce sentiment a fait écho dans les médias. Tout cela a été bien documenté sur Bavarian Football Works, car notre propre Davis VanOpdorp était présent lors de l’incident et a ensuite parlé avec Rummenigge.

Cependant, un côté qui n’a pas encore été représenté est celui des ultras du Bayern eux-mêmes. N’ayant pas la plate-forme des meilleurs cuivres de Hopp et du Bayern, l’un des principaux groupes ultra a posté une explication sur suedkurve-muenchen.org. Cette explication donne plus d’informations sur la nature des protestations contre Hopp et le DFB, et pourquoi les ultras ont pris des mesures aussi drastiques. Voici la déclaration de Red Fanatic Munchen dans son intégralité, telle que traduite par @BorussianMyth sur Twitter:

J’ai donc pris la liberté de traduire la déclaration du groupe ultra interdit du Bayern, “Red Fanatic Munich”, et j’ai également ajouté quelques annotations pour le contexte. C’est une lecture incontournable et je pense que Red Fanatic a fait un travail fantastique en expliquant leur côté #Hopp pic.twitter.com/Y0INHb4u3X

– Max (@BorussianMyth) 2 mars 2020

Si vous ne souhaitez pas lire l’intégralité de la déclaration telle que traduite sur Twitter, voici les faits saillants, encadrés comme des réponses à certaines questions courantes concernant l’incident:

Pourquoi utiliser une insulte aussi grossière?

Il était clair pour nous que notre bannière pour le match contre Hoffenheim hier attirerait sûrement l’attention des médias, et a donc été sciemment choisie. Le choix des mots n’était pas notre style habituel, mais plutôt une référence claire aux bannières sanctionnées des supporters de Dortmund.

Pourquoi cette manifestation?

Pour de nombreuses scènes de fans, la punition collective contre l’intégralité du soutien de Dortmund [referring to the banning of BVB away-fans at Hoffenheim] franchi la ligne, et la réponse logique à cela fut les expressions de solidarité manifestées dans de nombreux stades à travers l’Allemagne.

La réponse était-elle justifiée?

Quelles que soient les raisons de notre aversion et le choix grossier des mots avec lesquels vous n’êtes pas d’accord, nous sommes particulièrement horrifiés par les réponses indifférenciées et complètement exagérées à tous les niveaux.

Qu’est-ce que le DFB a fait de mal?

Il n’est pas surprenant que la DFB se soit laissée influencer par l’un de ses mécènes et ait rompu sa promesse de renoncer aux sanctions collectives [in the case of BVB supporters].

Ce n’était là qu’un exemple de plus de leur engagement extrêmement faible envers les promesses faites par l’association elle-même. Ce qui est beaucoup plus effrayant, cependant, est la satisfaction de la demande de Dietmar Hopp d’il y a 10 ans, selon laquelle la critique de lui-même et de “son” club doit être assimilée à la discrimination raciale et être punie en conséquence.

(Contexte: en 2007, le directeur de Mayence Heidel a critiqué la place de Hoffenheim en Bundesliga. Hopp a comparé cette critique à la discrimination raciale et a exigé une peine égale. Le ridicule de cette affirmation est une grande raison pour laquelle les fans de Dortmund sont si grossiers dans leurs insultes envers Hopp.)

Pourquoi est-ce important?

Cela banalise et ridiculise les victimes d’une véritable hostilité raciale et d’actes de violence et met en évidence l’incapacité de la DFB à punir de tels incidents. De plus, entre la nomination d’agents d’intégration et les campagnes de relations publiques, la DFB démontre un simple manque d’intérêt pour des concepts clairs d’action contre la discrimination.

Au lieu de cela, les efforts ont longtemps été centrés sur la passivité et une tentative de minimiser ce domaine de responsabilité sociale.

Comment la DFB n’a-t-elle pas réussi à lutter contre le racisme?

Les cas encore très actuels de déclarations racistes du président de Schalke, Clemens Toennies, et les abus raciaux subis contre le joueur du Hertha BSC Jordan Torunarigha et l’absence respective de conséquences en témoignent.

Pour le contexte, voici ce que Clemens Toennies a dit (via la BBC):

Toennies a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière que davantage de centrales électriques devraient être construites en Afrique au lieu d’augmenter les taxes pour protéger l’environnement.

“Ensuite, les Africains cesseraient d’abattre des arbres et produiraient des bébés quand il fait noir”, a ajouté l’homme de 63 ans.

Cependant, le club allemand a déclaré que les allégations de racisme n’étaient “pas fondées”, malgré les appels à la démission de Toennies.

Sa punition? Il a temporairement démissionné du conseil d’administration de Schalke pendant trois mois.

La réaction est-elle erronée?

Comparer une simple insulte sous forme de bannières ou de chants à des actes à motivation raciale est tout simplement idiot. Les médias, la hiérarchie et les acteurs manquent également de substance (dans leurs déclarations). Les commentaires en colère et les appels à une plus grande tolérance sur les médias sociaux sont dépourvus de véritable réflexion personnelle.

En revanche, l’engagement actif contre les incidents d’antisémitisme, d’homophobie et de racisme est rarement à l’ordre du jour. Au lieu de mots vides, des actions devraient également suivre.

Opinion: Pourquoi ces protestations devaient se produire

Malgré ce que la plupart des comptes voudraient vous faire croire, cette protestation des ultras du Bayern était une étape nécessaire et importante pour mettre en évidence les doubles standards présents dans la DFB et le football allemand. Que vous soyez d’accord ou non avec leur position, ou le message de solidarité qu’ils promeuvent, la réaction aux ultras a dévoilé la culture des meilleurs cuivres du football allemand d’une manière que rien d’autre ne pourrait.

Schalke, par exemple, vient d’annoncer qu’elle adopterait un «plan en une étape» pour lutter contre la haine, la violence et la diffamation. Les joueurs refuseront de jouer s’il y a des chants haineux, des bannières ou des bruits lors des matchs à domicile cette saison. Il s’agit du club qui a laissé partir un membre du conseil d’administration raciste avec une claque au poignet, le réintégrant après une simple suspension. Le manque de conscience de soi est stupéfiant.

Le football allemand est à la croisée des chemins, et les ultras et le DFB sont au centre. Si l’on veut promouvoir les valeurs modernes de tolérance et d’acceptation, ces protestations sont nécessaires. Le DFB doit maintenant décider de la marche à suivre. S’ils souhaitent honorer leurs engagements, le statu quo doit changer.