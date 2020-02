“Contre le choc direct de Trapani pour ne pas échouer”

Mariano Izco, expert joker du Juve Stabia mais très peu utilisé également en raison d’une condition physique pas toujours optimale, il s’est adressé aux chaînes officielles du club stabien.

Voici ses déclarations: «Qu’est-il arrivé à citadelle? Nous avons certainement commis une erreur d’approche, avec une attitude qui ne reflète pas nos performances habituelles. Avec le Trapani ce sera un affrontement direct, car nous sommes tous encore très proches au classement et ce sera un match à ne pas manquer. Le but est le salut, qui doit être poursuivi en pensant de course en course, car avec quelques résultats négatifs, vous pouvez vous retrouver à terre, puis à la fin nous résumerons. “