“Contre les plus forts pour gagner, donnons-nous un grand dimanche”

MADDALONI (CE). Le maximum de Groupe A de promotion sur scène au “Cappuccini” à Maddaloni, pour un grand match très attendu qui pourrait avoir plus d’une influence sur le reste de la saison. Maddalonese-Real Agro Aversa c’est un jeu qui ne nécessite ni introduction ni motivation.

DÉFI SOMMET

Les Normands comptent désormais les jours restants pour fêter l’arrivée à Excellence après une saison de domination écrasante. Les grenades sont toujours occupées par la calculatrice et le calendrier car il y a une deuxième place pour l’armure pour éviter les mauvaises surprises. Le désir de rendre les dirigeants invaincus, l’espoir d’éliminer le dernier obstacle majeur de la route menant à la promotion. Un super défi extraordinaire avec un nombre presque inconnu de champions de haut niveau sur le terrain. Maddalonese-Real Agro Aversa est aussi un jeu qui se joue derrière des bureaux: deux sociétés modèles et très fiables qui ont fait de la programmation et du sérieux leur carte de visite.

LES CHIFFRES DE LA COURSE

Les présidents Verdicchio et Pellegrino ils ont apporté une vague d’enthousiasme et de chaleur à deux places historiques et avides de football. Un style et une passion qui mènent à des résultats et des satisfactions importants. Real Agro Aversa était le tank du groupe: une équipe qui ne meurt jamais (comme en témoignent les nombreuses victoires remportées après 90 ‘) menée par de grands noms comme Chat, Hunt Low, De Rosa et par le gardien de but moins battu du groupe (seulement dix buts par passif), que Tommaso Merola, Doc Maddalonese et grand ex du challenge. Neuf victoires au cours des dix derniers matchs et un +14 sur un dos Maddalonese d’une période de jeu et de résultats excellents. Quatre victoires au cours des cinq derniers matchs avec 13 buts marqués et seulement trois encaissés, assaisonnés par la splendide saison de Giovanni Barletta (11 centres pour lui), avec certitude Bruno Di Pietro, a renvoyé un tireur d’élite infaillible après la blessure et d’une défense Cerreto, De Fenza et Laezza s’est avéré atteindre des objectifs importants (seulement trois buts encaissés au “Cappuccini” en onze sorties).

GRENADE DAY, LE MISTER PARLE

Un défi qui ne peut être bon que pour le football amateur. Pour l’occasion, la société Maddalonese Calcio a appelé le “JOUR DE LA GRENADE”Avec une entrée unique à 5 € et la suspension de tout type de crédit, privilégiez l’entrée et la carte de fidélité (hors femmes, enfants de moins de 12 ans et plus de 65 ans). Les guichets “Cappuccini” seront ouverts à partir de 9h30 le dimanche pour l’achat de billets d’entrée. “J’ai presque envie de sortir sur le terrain – plaisante le manager de La Maddalonese, Ciccio Portone – pour jouer une belle course comme ça. Je peux dire que mes garçons sont complètement chargés et nous avons préparé le défi dans le but de gagner. Nous ne voulons pas nous cacher derrière des peurs révérencielles. Nous savons que nous affrontons l’équipe qui a nommé le championnat, mais nous avons absolument besoin de ces trois points pour que notre classement dorme bien. Ce ne sera pas facile. Il n’y aura pas Della Ventura et Zacchia, arrêté par le juge des sports, qui nous aurait garanti expérience et qualité. D’un autre côté, il y a des joueurs capables de changer le sort du match à tout moment, dirigés par un grand entraîneur comme Giovanni Sannazaro. Nous ferons de notre mieux pour nous offrir un dimanche inoubliable en espérant – conclut le coach – voir un spectacle extraordinaire dans les tribunes “.

