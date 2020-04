Controverse dans le Cadena SER avec la reprise de la Liga

Le directeur adjoint de la présidence de la Liga, Carlos del Campo, a nié que son institution sache si LaLiga Santander et LaLiga SmartBank “vont commencer” bientôt avec la compétition en attente en raison de la pandémie COVID-19, après avoir tenu une autre réunion tendue avec la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et avec l’Association des joueurs de football espagnols (AFE).

Selon les audios révélés ce jeudi par «El Larguero» de Cadena SER, Del Campo a déclaré que “ce n’est ni le moment ni le lieu” pour poser des questions aussi détaillées sur les horaires et a également appelé à être “plus réfléchi”.

Luis Rubiales, président de la RFEF, a discuté ce mercredi avec Del Campo lui-même et David Aganzo, président de l’AFE, des différentes conditions pour reprendre la compétition. Aganzo a défendu que dans son syndicat “ils peuvent être flexibles” selon les horaires du futur calendrier, mais Rubiales a estimé que “pour garantir la santé, il doit y avoir un nombre minimum d’heures de repos, sans flexibilité“

Un autre point controversé a été le calendrier des matches en raison des températures élevées. “Allons-nous permettre qu’il soit télévisé à 18h00, à 19h00, à 20h00 à une trentaine de degrés?”, A demandé le président de la Fédération. “La Liga doit peut-être comprendre que pour que cela se produise, vous ne pouvez jouer que les dimanches et jeudis. Ou les samedis et mercredis”, a-t-il ajouté.

De son côté, Del Campo a tenté de se calmer. “Nous ne savons pas si nous allons commencer, nous ne savons rien. Soyons plus réfléchis que maintenant pour parler des horaires. N’avons-nous pas évoqué il y a un instant des solutions créatives et originales? Non, nous allons attendre un peu pour voir comment les choses évoluent “, a expliqué le secrétaire général de LaLiga.

“Ce que nous voulions, c’est qu’ils nous disent du syndicat quelles sont les heures minimum. 72 heures. Nous savons déjà qu’aucun match ne doit être joué sans qu’aucune des équipes ne se soit reposée pendant au moins 72 heures. Parfait. Nous sommes déjà clairs sur les critères du syndicat », a conclu Rubiales dans ces audios transcrits par« El Larguero »et disponibles sur son site Internet.