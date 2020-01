Controverse sur les tweets de Cristiano Ronaldo et Figo à la mémoire de Kobe Bryant

La mort de Kobe Bryant hier après-midi continue de susciter des commentaires et opinions de toutes sortes. Pour la plupart, les référents sportifs mondiaux ont montré leur surprise et ont décidé de dédier quelques mots en hommage à une véritable légende du basket-ball.

Ceux qui ne voulaient pas rester dehors étaient Cristiano Ronaldo et Luis Figo. Les Portugais, une figure de la Juventus et l’autre à la retraite, se sont manifestés dans leurs comptes Twitter officiels, bien qu’une curieuse raison ait suscité les critiques de leurs partisans.

Les deux ont posté exactement le même message sur le réseau social de l’oiseau pour rendre hommage à Kobe. Et bien que les publications aient été faites à des heures d’intervalle, elles ne sont pas passées inaperçues et ont suscité de vives critiques de la part de la communauté des tweets. Regarde

Tellement triste d’entendre la nouvelle déchirante de la mort de Kobe et de sa fille Gianna. Kobe était une véritable légende et une inspiration pour beaucoup. Envoi de mes condoléances à sa famille et à ses amis et aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans l’accident. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH

– Cristiano Ronaldo (@Cristiano)

26 janvier 2020

Tellement triste d’entendre la nouvelle déchirante de la mort de Kobe et de sa fille Gianna. Kobe était une véritable légende et une inspiration pour beaucoup. Envoi de mes condoléances à sa famille et à ses amis et aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans l’accident. RIP Legend pic.twitter.com/8jYxfohLlj

– Luís Figo (@LuisFigo)

27 janvier 2020