Copa América: Les cinq derniers champions du tournoi que le coronavirus a contraint de reprogrammer

Le monde est paralysé par COVID-19, plus connu comme Coronavirus. En raison de la propagation du virus, presque toutes les activités et événements sportifs dans le monde ont été suspendus. Amérique latine n’est pas l’exception et CONMEBOL a décidé de reporter la America’s Cup 2020 ce serait contesté dans Argentine y La Colombie. Afin de ne pas oublier l’événement, nous passons en revue les cinq derniers champions. Alerte spoiler: Argentine n’a rien gagné.

America Cup Venezuela 2007

Argentine est venu en tant que candidat, avec une super équipe et l’ajout de Messi. Après la déception Coupe du monde en Allemagneoù Lionel Il a vu le dernier match sur le banc avec un geste inconsolable, la sélection a tout changé. Dehors Pekerman, à l’intérieur de la mystique de Basile et de nombreuses étoiles. Zanetti, Cambiasso, Mascherano, Verón, Riquelme, Tevez et Messi ils ont rempli les yeux du public vénézuélien. Jusqu’à la finale avec Le Brésil. Verdeamarelha et le contour rocheux de Dunga Ils ont battu l’équipe argentine 3-0 en finale et ajouté un autre tournoi, sans être le champion.

Copa América Argentina 2011

Il est vrai du football, que s’il est local, il y a du favoritisme dans le montage, la logistique et les problèmes qui ne sont pas sans importance, si vous ne mettez pas le ballon dans l’arc opposé plus de fois que votre rival. À la maison et avec notre public, l’équipe n’a pas pu dans la bataille de Santa Fe, c’est ainsi que les Charrúa de ce parti sont d’accord, Uruguay. Pelouse et ses garçons ont perdu aux tirs au but au bleu clair qui est allé directement au titre et a remporté la finale 3-0 Paraguay dans le stade Monumental.

Copa América Chile 2015

Argentine est venu en tant que meilleur candidat après avoir été finaliste dans le monde Brésil 2014. Une phase de groupes quelque peu irrégulière de l’équipe Martino qui s’est réglé avec le déroulement de la compétition. En revanche, l’équipe locale s’est agrandie, sous le commandement du coach argentin Juan Antonio Pizzi et avec la dernière grande génération chilienne qui a eu l’occasion de devenir champion avec le soutien local pour la première fois de l’histoire. La finale s’est jouée en Santiago avec un stade plein. Un match très difficile qui a mis la tension aux tirs au but, où l’équipe locale a été plus précise et est sortie championne. Argentine ajouté encore une autre déception pour cette génération.

America’s Cup Centennial États-Unis 2016

Un an plus tard, on rejoue Coupe de l’America. CONMEBOL Il a décidé d’organiser un tournoi hommage pour commémorer la première compétition contestée de ce style. Argentine, toujours candidat et assoiffé de vengeance. Le Brésil, un ennemi à craindre, et tout le monde pariait Chili, le dernier champion, qui avait également très peu changé par rapport à l’effectif de l’année précédente. La même finale a été disputée un an plus tôt. Il a été atteint, encore une fois aux sanctions. Encore une fois, Chili champion. Une autre fin perdue. Encore une déception. Un changement de génération urgent pour les enfants qui rêvaient de lever un verre qu’ils n’ont jamais réussi.

Copa América Brésil 2019

Après la catastrophe de Monde, un an plus tôt et dans le même pays, l’équipe nationale est revenue pour entreprendre la même illusion qu’en 1993, lorsque le dernier titre officiel a été remporté.

Plus Sampaoli y Beccacece commandant le navire, un assistant de son équipe d’entraîneurs et ancien joueur a repris l’équipe: la recrue Lionel Scaloni besoin urgent et trop de l’autre Lionel, l’important, pour pouvoir gagner et continuer au pouvoir. La phase de groupes accessible et le bon jeu ont fait de l’Albiceleste une équipe fiable et candidate pour remporter le titre. Avec un changement de génération visible de loin et une Lionel moins Messi et plus en colère que jamais. Capitaine, emblème, repère de milliers d’enfants qui rêvent d’être lui. Demi-finales avant Le Brésil. Dans un jeu controversé en raison de décisions arbitrales, Argentine a perdu 2-0 et est resté, toujours avec le désir de crier champion. Le Brésil Il a remporté le concours en surmontant le surprenant Pérou 2-0.