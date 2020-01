Ce sont les équipes qualifiées pour la huitième finale de la Copa del Rey. Les équipes de Second A et Second B seront jumelées avec des rivaux de First et deux qualificatifs affronteront des sets de la plus haute catégorie.

CLUB ATHLÉTIQUE

CD BADAJOZ

FC BARCELONA

LEONESA CULTURELLE

GRANADA CF

CD LEGANESE

CD MIRANDES

CA OSASUNA

RAY DE VALLECANO

REAL MADRID

SOCIÉTÉ RÉELLE

SEVILLA FC

CD TENERIFE

VALENCIA CF

VILLARREAL CF

REAL ZARAGOZA