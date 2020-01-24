COPA DEL REY. TROISIÈME ÉLIMINATOIRE.
Mardi 21.01.2020
19:00 RECREATIVE-OSASUNA 2-3 (Extension)
19:00 REAL SARAGOSSE-MAJORQUE 3-1
21:00 SEVILLA-LEVANTE 3-1
Mercredi 22.01.2020
19:00 ELCHE-ATHLETIC 1-1 (Pen.4-5)
19h00 IBIZA-BARCELONE 1-2
21:00 BADALONA-GRANADA 1-3 (Extension)
21:00 GÉRONE-VILLARREAL 0-3
21:00 UD LOGROÑÉS-VALENCIA 0-1
21:00 REAL SOCIEDAD-ESPANYOL 2-0
21:00 VALLADOLID TENERIFE-REAL 2-1
21 h 00 UNIONISTAS-REAL MADRID 1-3
Jeudi 23.01.2020
19:00 EBRO-LEGANESE 0-1
19:00 MIRANDÉS-CELTA 2-1 (Prolongation)
21:00 BADAJOZ-EIBAR 3-1
21:00 CULTUREL LEONESA-ATLÉTICO 2-1 (Extension)
21:00 RAYO VALLECANO-REAL BETIS 2-2 (Pen.4-2)
Copa del Rey et Rayo Vallecano éliminent le Real Betis lors des tirs au but
COPA DEL REY. TROISIÈME ÉLIMINATOIRE.