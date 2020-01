Copa del Rey, huitièmes de finale: Barcelone vs Leganés, Real Madrid vs Zaragoza et six autres matchs | Clés et croix des huitièmes de finale Espagne

Mis à jour le 24/01/2020 à 08:11

Le Real Madrid affrontera Saragosse et Barcelone s’affronteront contre Leganés lors des huitièmes de finale de la Copa del Rey 2020, dont les équipes se sont rencontrées ce vendredi après un match nul organisé à la City of Soccer de Las Rozas à Madrid.

Même sans date confirmée, l’équipe de Zidane, qui a éliminé lors du tour précédent de l’Unionistas Salamanca, affrontera Saragosse de LaLiga Smartbak (Deuxième Division) en tant que visiteur et en un seul match. Le duel aura lieu la dernière semaine de janvier.

De son côté, Barcelone, qui a souffert plus que le compte face à Ibiza, recevra au Noués Camp Nou dans un duel dans lequel elle apparaît comme une favorite.

«Nous préférons jouer à domicile. La Coupe est importante pour nous. C’est plus uniforme. Ibiza était très bonne, mais nous insistons jusqu’au bout et profitons des opportunités », a déclaré Guillermo Amor, représentant du FC Barcelone en huitièmes de finale de Copa del Rey.

Badajoz et Cultural Leonesa, deux équipes de la troisième division qui ont frappé le ballon après avoir quitté respectivement Eibar et l’Atlético de Madrid, affronteront Grenade et Valence.

Huitième finale de la Copa del Rey

(Mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 janvier)

Badajoz-GranadaCulturel Leonesa-ValenciaTenerife-AthleticReal Zaragoza-Real MadridMirandés-SevillaRayo Vallecano-VillarrealBarcelona-LeganésReal Sociedad-Osasuna

