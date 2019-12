Copa Libertadores 2020: le règne de la Ligue des champions qui a atteint l'Amérique du Sud Copa Libertadores

Mis à jour le 25/12/2019 à 10:45

La Coupe des libérateurs veut ressembler au tournoi ultime d’excellence dans le monde: le Ligue des champions. D'abord, le tournoi est passé d'un semestre à un an, puis il est passé d'une finale aller-retour à une finale, comme cela s'est produit lors du match entre River Plate et Flamengo dans le stade Monumental. Maintenant, pour l'édition de l'année prochaine, CONMEBOL a également permis à un joueur de jouer le championnat avec deux maillots différents, comme cela se produit également au format UEFA.

Que dit la nouvelle règle?

Un joueur peut être enregistré par un maximum de 2 clubs différents dans la même édition du tournoi avec les conditions suivantes: 3 Processus administratifs 63 a) Un joueur inscrit dans la phase préliminaire (phases 1, 2 et 3) peut être enregistré par un autre club uniquement à partir de la phase de groupe.

b) Un joueur inscrit dans la phase de groupes par un club ne peut être enregistré par un autre club qu'après la huitième finale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas participer à la même phase par deux clubs différents.

c) Un joueur ne peut pas jouer la phase finale (huitième, quatrième, demi-finale et finale) pour plus d'un club.

d) Un joueur qui a été inscrit dans un deuxième club ne peut pas être réinscrit dans le club d'origine dans la même édition du tournoi.

Ainsi, après la fin de la phase de groupes des Libertadores 2020 qui sera affectée par la Copa América en milieu d'année, les clubs qui se qualifient pour les huitièmes de finale peuvent intégrer des joueurs d'autres équipes qui ont déjà joué.

En Europe, la modification a été apportée lors de la saison 2018/19, après un déclenchement clair. En janvier 2018, Barcelone a acheté Philippe Coutinho. Cependant, l'équipe catalane ne pouvait pas utiliser le Brésilien à partir des huitièmes de finale, car ils avaient joué la phase de groupes pour Liverpool. C'est pourquoi l'UEFA a modifié les règles six mois plus tard: "un club peut signer trois nouveaux joueurs éligibles sans aucune restriction".

