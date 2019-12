Copa Libertadores: Paolo Guerrero, Reimond Manco, Alexis Arias et Hideyoshi Arakaki dans le classement des 37 meilleurs buts de 2019 | VIDEO Copa Libertadores

Quelques jours après la fin de 2019, le compte officiel de la Copa Libertadores Il a compté les 37 meilleurs buts de la récente édition, qui comprend les meilleurs scores selon chaque date contestée, des phases préliminaires à la finale. Cette liste comprend quatre Péruviens.

Il s'agit de Paolo Guerrero, Attaquant inter de Porto Alegre; Reimond Manco, aujourd'hui sans équipe, après sa récente visite aux Sport Boys; Alexis Arias et Hideyoshi Arakaki, les deux flyers de Melgar. Le premier à apparaître était Manco, en raison du duel du Real Garcilaso contre le Deportivo La Guaira.

Cette occasion, l'attaquant a jeté un tir presque du milieu de terrain, ce qui a "suspendu" le gardien de but vénézuélien pour entrer dans le but. Ce score a été le plus voté des meilleurs buts de la phase 1 du concours. Un autre qui apparaît également est le capitaine de l'équipe nationale péruvienne, qui après avoir pris la défense a marqué un but pour la victoire de l'Inter.

⚽🔥 Ce sont les 3⃣7⃣ meilleurs objectifs du #Libertadores 2⃣0⃣1⃣9⃣! Cuál Avec qui restez-vous? Choisir les 10 qui concourront pour être les meilleurs de l'année. pic.twitter.com/2DhS9j1C0Y – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 22 décembre 2019

Melgar a deux buts dans le top 37 du Copa Libertadores 2019. Le premier marqué par Alexis Arias devant l'Université du Chili, pour le deuxième tour du concours; tandis que sel deuxième est à la fois placé par Hideyoshi Arakaki, lors de la victoire contre le Caracas FC à Arequipa, qui donne la passe à la phase de groupes, aux côtés d'Alianza Lima et du Sporting Cristal.

Pour l'édition 2020, l'Universitario de Deportes partira de la phase 1 contre Carabobo du Venezuela à partir de janvier. Il sera suivi du Sporting Cristal contre Progreso ou Barcelona SC. Si l'un d'eux réussit, il rencontrera Alianza Lima et Binacional en phase de groupes, à laquelle leur série a déjà été attribuée. Le concours commence le 21 janvier de l'année prochaine.

Jefferson Farfán a célébré le grand but et le triomphe de l'équipe de son fils. (Vidéo: Instagram)

