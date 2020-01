CopaThe Cup accueille le champion

Valence ouvre dans cette édition de la Copa del Rey dans un stade historique comme Las Gaunas dans le but de faire le premier pas sur la route pour revalider le titre.

La carrière du champion de Copa commence. La Valence des Celades et du Parejo veut oublier ce qui s’est passé à Majorque et quoi de mieux qu’une compétition historiquement “amicale” comme la Copa del Rey et un rival de la deuxième division B.

Les Valenciens visitent Logroñés et Las Gaunas, l’un des domaines les plus mythiques du football espagnol. Les Celades voyagent avec des pertes importantes comme celles de Paulista et Rodrigo, qui pointent vers le duel contre Barcelone, mais avec Parejo qui sera faible face aux Blaugranas par penalty.

🏆⚽️ Le #CopaDelRey est de retour!

🆚 @UDLogrones

🏟 Las Gaunas

⌚ 21 h 00

📻 https://t.co/32ArkzRJyx

# LogroñésValencia ♦ ️🦇 @caixabank pic.twitter.com/qaMtVfVgk0

– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 22 janvier 2020

L’appel est formé par Jaume, Cillessen; Wass, Correia, Garay, Diakhaby, Mangala, Gayà, Jaume Costa; Coquelin, Parejo, Carlos Soler, Esquerdo; Ferran Torres, Kang In; Gameiro, Maxi Gómez et Sobrino. Peu de nouvelles ou de personnes de la filiale puisque Celades sait ce que cela signifierait de répéter le succès cupbearer, le moyen le plus rapide de mettre la cerise sur une grande saison.

🗣️ Celades: “Nous sommes les champions actuels et nous prenons la Coupe avec le plus grand sérieux”

🔗 https://t.co/9qVzvILAnx#LogroñésValencia ♦ ️🦇 #CopadelRey pic.twitter.com/QR1NC0lLMt

– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 21 janvier 2020