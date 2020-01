Coquimbo a présenté des t-shirts 2020 »Pressfootball

Jeudi 23 janvier 2020

Coquimbo Unido a de nouveaux vêtements pour la saison 2020, avec lesquels les acteurs de la Quatrième Région chercheront à se promener dans le sous-continent lors de sa première incursion dans la Coupe d’Amérique du Sud. Les uniformes ont été modélisés par leurs trois capitaines.

Ce jeudi 23 janvier, Coquimbo Unido a dévoilé ses nouveaux vêtements pour la saison 2020, qu’elle portera dans les trois tournois qui devront se disputer cette année: Championnat national de première division, Coupe du Chili et pour la première fois la Coupe d’Amérique du Sud.

À travers ses plateformes numériques, l’équipe de la Quatrième Région a annoncé ses nouveaux modèles avec la présence du capitaine et gardien de but Matías Cano, de l’attaquant Mauricio Pinilla et du latéral Nicolás Berardo.

L’équipement de la distribution «pirate» continuera d’être fourni par la marque chilienne «Cafu», et la grande révolution pour cette saison sera que la chemise alternative est bleue et non le blanc ou le noir traditionnel comme dans les autres éditions.

Alors que le tricot de départ est à nouveau divisé avec les tons aurinegros, les couleurs principales du club. De son côté, les premiers vêtements des archers seront verts, tout comme la saison dernière.

NOS CAPITAINES 2020

Identifié, avec une expérience plus que prouvée et imprégné de FORCE ET COURAGE 💛☠️🖤

Et vous, à quel point dites-vous # SoyPirata🏴‍☠️? pic.twitter.com/2FzcMggatj

– Coquimbo Unido (@coquimbounido) 23 janvier 2020