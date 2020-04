Cordoue: “Shevchenko l’adversaire le plus difficile. Mourinho s’est occupé des détails pour gagner”

L’ancien défenseur de l’Inter Milan Ivan Ramiro Cordoba a été interviewé par Sky Sport 24: “Le port de la chemise de Bergomi a été un grand honneur pour moi. L’Inter est quelque chose qui n’est pas acquis immédiatement. Nous devons comprendre l’histoire de ce club et cela prend des années, même si les fans vous font comprendre ce que cela signifie. San Siro est différent de tout le reste. Dans les histoires des coéquipiers, vous ressentez l’importance du club; puis il y a de grands personnages au sein du club , des employés d’entrepôt aux présidents comme Moratti. Vous avez respiré l’histoire et vous étiez attaché à la chemise. “

Qu’est-ce que Mourinho vous a apporté de plus que les autres entraîneurs?

“C’est lui qui a transmis l’équipement supplémentaire dont nous avions besoin pour atteindre l’objectif. Avec de l’intelligence et de l’expérience, il a travaillé sur certaines choses, il a toujours dit que les détails étaient la chose la plus importante pour gagner des trophées comme les Champions. Ce n’était pas 100% parfait mais a laissé peu de choses au hasard. “

Mourinho a gagné avec des équipes de traction avant, mais parfois aussi en s’occupant de la phase défensive. Quel genre d’entraîneur est-il?

“Un grand stratège. Il n’a pas passé des heures à expliquer la tactique, mais sur le terrain, nous avons fait un travail qui nous a amenés à atteindre les objectifs. Chaque petit exercice visait à mieux faire face à l’équipe adverse. Nous l’avons aimé de cette façon, car nous avons préféré travailler sur le “Nous nous sommes habitués à ce type d’entraînement, que nous répétions souvent, et cela nous a fait prendre conscience. Il est arrivé 2-3 heures plus tôt, il a tout réglé et avait déjà en tête comment affronter les adversaires.”

Quel attaquant a été le plus difficile à marquer?

“Le plus fort à l’époque était Shevchenko. Le meilleur de tous a été Ronaldo le phénomène, je ne l’ai rencontré qu’en équipe nationale.”

Pensez-vous que Messi peut aller à l’Inter?

“Ce serait pratique pour n’importe quelle équipe. J’espère que oui, cela signifierait que le club Nerazzurri vise le sommet. Quiconque a Messi dans l’équipe a plus de chances d’atteindre ses objectifs.”

Quel est le centre défensif le plus fort?

“J’aime vraiment Skriniar et De Vrij, je suis du bon côté. Godin est aussi un défenseur, il a marqué l’histoire des champions et des équipes nationales. Je choisis quand même Skriniar.”

A quel point a-t-il été difficile de marquer Ibrahimovic?

“C’était très difficile de jouer contre. Ça faisait sentir le corps mais ça avait une technique folle, c’était très difficile à marquer. Il fallait être prudent, l’anticiper et ne pas lui donner de repères. Si tu lui donnais quelque chose, c’était fini.”