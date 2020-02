Corentin Tolisso toujours poursuivi par Man United après un échec en janvier

Manchester United a tenté de recruter le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso dans la fenêtre de transfert de janvier et pourrait revenir pour lui cet été, selon des informations.

Le Français n’a pas bien résisté au Bayern Munich depuis qu’une blessure au ligament croisé du genou l’a forcé à manquer la majeure partie de la saison 2018/19 et devrait être vendu cet été, selon Sport Bild.

En 2017/18, il était presque toujours présent dans l’équipe du Bayern, marquant 10 buts et marquant 7 passes décisives en 40 matches avec l’équipe allemande. Mais après seulement quatre matchs en 2018/19, il a subi une blessure qui le garderait hors de jeu pour le reste de la saison.

Tolisso a signé le record du Bayern en les rejoignant de Lyon en 2017 pour 41,5 millions d’euros (35 millions de livres sterling).

United était conscient de la frustration croissante du joueur cette saison de ne pas être en mesure de forcer son retour sur le côté régulièrement et en janvier, il a proposé son prêt pour le joueur de 25 ans, qui peut jouer à la fois comme milieu de terrain défensif et dans un rôle plus avancé.

Mais bien qu’il ne soit pas convaincu par le joueur, l’entraîneur du Bayern, Hans-Dieter Flick, craignait de laisser son équipe légère et a bloqué le mouvement.

Dans une récente interview, Tolisso a admis “avoir des doutes” sur son avenir et Sport Bild pense que le club “a également des doutes”. “Si sa situation ne change pas, il sera vendu à la fin de la saison”, affirme le média. Le Bayern est connu pour être de grands admirateurs du Kai Havertz du Bayer Leverkusen et utiliserait les fonds provenant de la vente du Français pour sceller la signature de l’Allemand.

Les Red Devils resteraient attachés à Tolisso et pourraient bien revenir avec une nouvelle offre – qu’il s’agisse d’un prêt ou d’un transfert permanent – cet été.

Odion Ighalo devrait faire ses débuts pour United lors du match de la semaine prochaine contre Chelsea. Mais que savez-vous des joueurs africains de Man United au fil des ans? Répondez à notre quiz pour tester vos connaissances!